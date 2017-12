30% dintre consumatorii de droguri au folosit la comun seringile

Vârsta medie de debut a consumului de droguri este de 15 - 16 ani, iar 29% dintre consumatori recunosc că au folosit în comun, în ultima lună, echipamentul de injectare, rezultă dintr-un studiu realizat de Facultatea de Sociologie Bucureşti şi prezentat, ieri, de UNICEF România. Din studiul privind adolescenţii cu risc crescut de HIV/SIDA, realizat în Bucureşti, Iaşi, Timişoara, dar şi Constanţa, rezultă că vârsta medie de debut a consumului de droguri injectabile este de 15 - 16 ani, iar heroina este cel mai des utilizat drog, 75% dintre respondenţi declarând că au utilizat heroină zilnic. Sociologii au stabilit că persoanele care practică sexul comercial sub 18 ani sunt mai vulnerabile decât cele peste 18 ani, acest lucru confirmând şi studiile referitoare la riscul de infectare cu HIV. “Respondentele sub 18 ani nu folosesc constant prezervativul cu partenerii comerciali şi ocazionali şi informaţiile pe care le au despre HIV/SIDA sunt eronate sau lipsesc”, se mai arată în studiu. Rezultatele cercetării arată că 22,2% dintre respondente au utilizat droguri injectabile, procentul variind în funcţie de vârstă. Peste 90% dintre respondenţii consumatori au afirmat că au utilizat echipament steril de injectare la ultima injectare, iar 29% au folosit la comun echipamentul în ultima lună. De asemenea, 71% din persoanele chestionate au obţinut seringi de la programele de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri. UNICEF România şi Fundaţia Angel Appeal atrag atenţia că obiectivul strategic de menţinere a prevelenţei HIV/SIDA sub 1% şi angajamentele faţă de persoanele infectate sunt nesigure în contextul în care finanţările internaţionale se încheie la sfârşitul lunii iunie. Cele două organizaţii nonguvernamentale au arătat, ieri, în cadrul unui seminar privind revizuirea contextului naţional şi determinarea reafirmării angajamentului politic de continuare a programelor HIV/SIDA, că anual ar fi necesari cinci milioane de euro şi au atras atenţia că deşi suma poate părea mare într-un an de criză, ea este mică în comparaţie cu costurile pe care le-ar presupune, în viitorul apropiat, o epidemie “mult mai greu de controlat”.