300 de copii cu autism - monitorizați și evaluați în timp real

Un număr de 300 de copii cu autism vor fi monitorizați și evaluați în timp real pe durata terapiei și a procesului de recuperare, printr-o aplicație mobilă, dezvoltată în cadrul proiectului ''Connecting for children with autism'', lucru care va permite integrarea lor mai ușoară în sistemul educațional. Soluția mobilă va permite conectarea permanentă a membrilor echipei implicate în terapia și recuperarea copiilor, formată din medic, psiholog, asistent social, părinte și educator, cu scopul de a facilita monitorizarea continuă a evoluției micilor pacienți, se arată într-un comunicat transmis Agerpres. Prin intermediul noului sistem, aceștia vor avea acces în orice moment la date de interes medical, social, terapeutic și educativ, pentru o imagine de ansamblu asupra stadiului de dezvoltare a copilului. Monitorizarea prin intermediul acestei soluții mobile va permite elaborarea unui plan de intervenție adaptat exact la nevoile copiilor. Planificată să se deruleze până în iunie 2018, inițiativa a fost lansată de Asociația Help Autism, în parteneriat cu Asociația de Terapie Comportamentală Aplicată - ATCA și Asociația New Odyssey, și este cofinanțată de Fundația Vodafone România, cu aproximativ 320.000 de lei, prin programul Connecting for Good 2017. Bugetul total al proiectului este de aproape 600.000 de lei. În dezvoltarea soluției, care va integra două componente software, vor fi implicați, pe lângă echipa de programatori, patru psihoterapeuți cu experiență în lucrul cu copiii diagnosticați cu tulburare din spectrul autismului. De asemenea, 70 de psihoterapeuți din aceste centre vor folosi aplicația mobilă în procesul de terapie, înlocuind astfel folosirea fișelor de evidență pe suport de hârtie și scurtând timpul alocat întocmirii rapoartelor de progres. După încheierea proiectului, implementarea soluției va fi extinsă la nivelul întregii țări.