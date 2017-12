300 de militari americani au plecat în Afganistan

La mai puţin de o lună după ce oficiali ai US Army au anunţat că operaţiunile de pe Aeroportul Manas, din Kârgâzstan, vor fi mutate pe Aeroportul „Mihail Kogălniceanu“ (MK), din judeţul Constanţa, primul transfer de trupe spre Afganistan s-a derulat prin terminalul construit în România. Pe 3 februarie, prin Centrul de Tranzit construit de soldaţi ai 902nd Engineer Company, au plecat în Afganistan 300 de militari din cadrul 2nd Brigade Combat Team şi 101st Airborne Division, pentru o rotaţie de nouă luni în cadrul operaţiunii „During Freedom”. Oficiali din cadrul US Department of Defense spun că punctul temporar de tranzit aerian de la MK va oferi servicii esenţiale de logistică trupelor americane care vin sau pleacă din Europa sau Asia Centrală, până la sfârşitul anului 2014 sau până la finalizarea misiunilor curente. „Acesta este unul dintre nodurile de transport care asigură faptul că militarii noştri ajung în teatrele de operaţiuni sau în sânul familiilor lor, în condiţii de siguranţă“ a declarat lt. col. Wayne Marotto, purtătorul de cuvânt al TSC 21. Baza de la MK poate asigura tranzitul a cel mult 2.000 de militari. Funcţionarea Centrului de Tranzit este asigurată de 350 de militari şi angajaţi civili. „Românii au contribuit enorm la acest program. Noi nu am fi putut realiza misiunea fără sprijinul lor. Nu numai la nivel diplomatic, dar şi la nivel regional şi local“, a adăugat lt. col. Wayne Marotto.

MANAS – MIHAIL KOGĂLNICEANU Decizia SUA de a muta operaţiunile de tranzit în România a venit după ce Guvernul din Kârgâzstan a cerut încetarea misiunilor de pe Aeroportul Manas, începând cu luna iulie. Se poate spune că Pentagonul a pregătit din timp această mutare, având în vedere că, în 2012, US Transportation Command a testat baza de la „Mihail Kogălniceanu“ în cadrul unei operaţiuni care a constat într-un transfer de trupe din Afganistan. La acea dată, au fost aduşi în România 3.800 de militari şi au fost trimişi în Afganistan, prin „Mihail Kogălniceanu“, 6.200 de militari americani.