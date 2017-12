3.000 de euro aruncaţi pe apa Sâmbetei

O zi liniştită de sâmbătă avea să se transforme într-un adevărat coşmar pentru o femeie din Constanţa, care a fost înşelată cu suma de 3.000 de euro prin arhicunoscuta metodă „Accidentul”, mediatizată în nenumărate rânduri şi folosită de tot felul de escroci pentru a-şi umple buzunarele de pe urma naivităţii oamenilor. În pofida avertismentelor repetate lansate de poliţişti prin intermediul presei, în ciuda numeroaselor exemple prezentate pe larg de televiziuni şi ziare, infractorii încă îşi găsesc victime… „Mamă! Mamă! Am făcut accident, am lovit o femeie, i-am rupt picioarele!!! Te rog din suflet să îmi faci rost de bani!!! Ajută-mă să scap de puşcărie!!!” - aşa a început conversaţia dintre o femeie din Constanţa şi interlocutorul ei disperat, presupusul fiu pe care, conform scenariului invariabil, îl paşte închisoarea dacă nu face rost rapid de fonduri pentru despăgubiri. “Atât de bine se potrivea vocea că m-a făcut să îl cred pe loc. Am fost exact ca boul care merge la tăiat, am făcut tot ce mi s-a spus, fără să dau înapoi, deşi aveam şi alte variante”, a spus, cu părere de rău, păgubita. Ca şi în celelalte cazuri, după ce a anunţat-o că a provocat un teribil accident rutier, falsul copil i-a pasat telefonul unui “avocat” la fel de agitat, care a continuat munca de convingere. “Cel care a susţinut că e băiatul meu mi-a spus că nu mai poate vorbi şi mi-a cerut să fac rost de bani, să îl ajut! Mi-a explicat că are nevoie de 5.000 de euro. După ce a luat telefonul, aşa-zisul avocat mi-a explicat să nu încerc să îl sun pe fiul meu, deoarece are telefoanele ascultate. Apoi mi-a cerut numărul de mobil ca să mă contacteze. Ei mă sunaseră pe fix”, a povestit femeia.

MII DE EURO Păgubita spune că, după ce a apelat-o pe telefonul mobil, falsul avocat i-a spus că trebuie să vorbească un minut cu “fiul” ei. Acesta a întrebat-o dacă a făcut rost de bani, iar femeia i-a răspuns că are suma necesară. Convorbirea a alunecat din nou către “apărătorul” bine intenţionat, care i-a spus că trebuie să plece de acasă imediat pentru a depune suma de bani, insistând ca femeia să nu discute cu cineva despre ce urmează să facă. “Mi-a zis să merg la “Selgros”, la agenţia “Raiffeisen” şi să trimit banii prin Western Union. M-a atenţionat să nu sun pe nimeni, să nu vorbesc despre situaţia aceasta şi nici când ajung la ghişeu să nu povestesc pentru ce fac tranzacţia, ca nu cumva să îi creez şi alte probleme băiatului. După ce am ajuns acolo, mi-a spus pe ce nume trebuie să trimit banii. M-a pus să repet, ca să se asigure că am scris corect. Am depus suma de 3.000 de euro”, a povestit, oftând, constănţeanca. Imediat după ce a plecat din bancă, femeia l-a anunţat pe “avocat” că tranzacţia a fost finalizată, iar acesta a asigurat-o că totul se va rezolva. Culmea tupeului, escrocul i-a spus că va trebui să mai trimită 2.000 de euro, de data aceasta pe numele unei alte persoane şi de la o altă agenţie. “După ce am ieşit, eu am pus hârtia primită de la Western Union într-o pungă. El mi-a spus să o scot şi să îi dictez un număr de pe ea. Cred că el mă vedea, mă urmărea… nu ştiu ce să spun. M-a îndrumat spre o altă agenţie, aflată în zona Tomis III, unde trebuia să depun cei 2.000 de euro”, a mai povestit femeia.

SUSPICIUNI Pe drum, constănţeanca a fost contactată de fiul ei, pe celălalt telefon mobil. A realizat instantaneu că totul a fost o înşelătorie şi s-a întors la bancă. “Lângă ghişeul Western Union se afla un client care mi s-a părut suspect. I-am spus că este ceva urgent şi m-a lăsat să vorbesc cu angajata. După ce i-am povestit ce am păţit, ea mi-a spus că nu îmi poate salva banii, deoarece au fost deja trimişi. Acel individ se tot plimba pe acolo şi mă urmărea. La un moment dat, a apărut un alt bărbat, care se mişca fără ţintă şi se prefăcea că se uită în portofel. Eu tot ziceam că vreau să merg la Poliţie şi ei se uitau lung la mine. La un moment dat, unul dintre ei m-a sfătuit să merg la Poliţie, la sediul de pe bulevardul Mamaia. Individul chiar s-a oferit să mă ducă până acolo, iar femeia de la ghişeu ne-a deschis o uşă din spate, ca să nu mai ocolim. După ce am plecat, mie nu îmi ieşea din cap celălalt individ, care avea faţă de puşcăriaş. Eram sigură că el este hoţul, aşa că m-am întors în bancă. Plecase… Când i-am spus fetei de la ghişeu că acel individ e escrocul, ea mi-a răspuns că este exclus, pentru că îl cunoaşte şi ştie că e poliţist”, a povestit, nedumerită, victima. Păgubita a depus o plângere la Poliţie, dar între timp s-a hotărât să o retragă, pentru că este convinsă că nu îşi va putea recupera cei 3.000 de euro. Spune că totul a fost ca o hipnoză de la distanţă şi că încă este şocată de cele întâmplate.