3.000 de lei pentru un grătar în faţa blocului?

Venirea primăverii înseamnă, pentru mulţi dintre conaţionalii noştri, organizarea unui grătărel, împreună cu familia şi prietenii. Nimic rău în asta, dar ce te faci dacă grătărelul cu pricina are loc între blocuri, iar toţi vecini sunt obligaţi să-şi închidă geamurile pentru a nu permite fumului să le intre în casă? Momentan, nu poţi face nimic, însă lucrurile sunt pe cale de-a se schimba, cel puţin în teorie. Legea picnicului va intra, în această săptămână, în dezbatere în Senat. Dacă va intra în vigoare, picnicurile (varianta elevată a tradiţionalului grătar românesc) vor putea fi organizate numai în locuri special amenajate, cei care nu respectă aceste prevederi urmând să se aleagă cu amenzi usturătoare. Spaţii special amenajate vor fi aflate sub directa supraveghere a unor administratori, care vor fi obligaţi să le delimiteze clar şi să pună la dispoziţia cetăţenilor locuri pentru aprins focul, containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor, precum şi toalete ecologice. Potrivit proiectului de lege, numai pentru aprinderea focului în spaţii neamenajate sau necurăţarea locului în care s-a făcut picnicul, valoarea amenzii este cuprinsă între 300 şi 3.000 lei. În teorie, prevederile sunt binevenite, având în vedere munţii de gunoaie care rămân în urma amatorilor de ieşiri la iarbă verde. Din păcate, punerea în practică a prevederilor va fi dificilă, în condiţiile în care personalul comisariatelor judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu este oricum prea puţin în comparaţie cu sarcinile pe care le are de îndeplinit. Din acest motiv nici prevederile legislaţiei în vigoare, potrivit cărora sunt acordate amenzi celor care aruncă deşeuri pe unde nimeresc, nu au putut fi puse în practică, străzile fiind, în continuare, pline de ambalaje, hârtii şi chiar deşeuri menajere.