3.000 de protestatari anunțați, 10% prezenți

17:36:05 / 13 Iulie 2014

O SA-L REGRETATI PE BASESCU DE O SA VA PANGETI AN PUMNI , TIGANII PESEDISTI , ABIA ASTEAPTA SA DESFIINTEZE DNA-uL SI SRI-ul SA NU-I MAI TRAGA NIMENI LA RASPUNDERE , CAT FURA.

LASA CA VINE LUMEA IMBECILA SA-L VADA PE MAZARE MASCARICIUL DROGAT SI CLEOPARTA LUI , DE-L FOTOGRAFIAZA CEI MAI TAMPITI DINTRE TAMPITI , SA-I FACA SI-O POZA SI SA-L PUNA I PE MASA DIN SUFRAGERIE , CAND I ANCEPE SA-SI PLATEASCA GIGA CALORIA IARNA , DE NU LE MAI RAMANE BANI NICI DE PAINE AI SPUNE SURAZANT TAMPITII , UNDE TE PLIMBI MAI DROGATULE CU CARELE TALE ALEGORICE , PAI AN MADACASCAR M-AM MUTAT , EU DROGATUL STAU CU BURTA LA SOARE AN TIMP CE VOI VA UITATI LA POZA MEA DE ASTA VARA CAND VA FACEAM CIRC PE BANII VOSTRII, MA-TI VOTAT ASTA AVETI , CIRC PE BANII VOSTRI , POATE VA TINE CIRCUL MEU SI DE FOAME SI DE FRIG , V-AM SALUTAT DIN MADACASCAR , CA NICUSOR SA DAT LA FUND, NU-L MAI VEDETI IN ROMANIA CATE ZILE AVETI VOI CEI CARE NE-ATI VOTAT , A RAMAS DOAR AFACERILE , CARE-I MERG IN CONSTANTA CONDUSA DE SUPUSII LUI SI CARE IL FINANTEAZA ACOLO UNDE SE AFLA PE O INSULA INSORITA , TOT ASA PACALESTE SI MAZARE PROSTIMEA DEASI IA ZBORUL , CAND L-O INCOLTI DNA-ul , DE NU O SA MAI AUZITI CA SI DE CONSTANTINESCU , SA AUZIM DE BINE , CA MULTI TAMPITI SANT PE LUMEA ASTA SI MULTI SANT AN GRADINA LUI DUMNEZEU , DAR SE TOT INMULTESC TAMPITI SI TREBUIE SA MUTAM GARDUL GRADINII , SA INCAPA TOTI TAMPITII , MUTA GARDUL SA ANCAPA TOTI , CA SAU INMULTIT RAU DE TOT , MUTA GARDUL , MUTA GARDUL .