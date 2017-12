3.000 de studenţi, doar 1.300 de locuri în cămine

A început nebunia depunerii cererilor pentru cazare în căminele Universităţii „Ovidius” Constanţa. Zeci de studenţi înmatriculaţi în urma sesiunii de admitere iunie - iulie, care provin din afara judeţului, dar şi studenţi din anii anteriori s-au prezentat încă de la primele ore ale dimineţii să depună o cerere pentru a-şi încerca şansa de a prinde un loc în cămin. În nici o oră de la demararea înscrierilor, care se fac până în 20 septembrie (între orele 9.00 şi 14.00), la cantina Universităţii, etaj 1, din b-dul Mamaia nr. 124, 15 studenţi îşi depuseseră cereri de înscriere pentru un loc în cămin şi alte zeci îşi aşteptau cuminţi rândul. Printre ei s-a numărat şi George Alexandru Drăgan, de la Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice. El a spus că este în anul II şi deja a acumulat experienţă referitor la cum trebuie să procedeze pentru înscrierea în cămin. Şi în primul an a stat tot în cămin şi speră că şi de data asta o să fie norocos. „Am obţinut media 9,20 în primul an de facultate. Cu o medie aşa mare, am şanse să obţin un loc în cămin”, a spus tânărul din Hunedoara. El chiar a îndrumat o colegă să-şi completeze corect cererea de înscriere.

STUDENŢI TOCMAI DIN BOTOŞANI Dintr-un total de aproximativ 3.000 de studenţi înmatriculaţi după sesiunea de admitere din vară, aproximativ 30% sunt din afara judeţului Constanţa şi îşi doresc un loc în cămin, deoarece chiriile au devenit mult prea costisitoare pentru a mai putea fi suportate de studenţi şi familiile acestora. Ei se vor „bate” pe aproximativ 1.300 de locuri disponibile în cele patru cămine studenţeşti. Prioritari la repartizarea locurilor din cămine vor fi studenţii la fără taxă, în baza mediilor obţinute, urmând ca ceilalţi să ocupe locurile rămase disponibile. Reprezentanţii Universităţii au spus că, în afară de Constanţa, principalul bazin de unde provin studenţii instituţiei de învăţământ este Tulcea, urmată de Ialomiţa, Brăila, Călăraşi şi Buzău. Însă sunt studenţi care au venit să studieze la Constanţa tocmai din Botoşani, dar şi din Vrancea sau chiar Harghita.