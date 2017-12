30.000 lei pe an pentru o persoană spitalizată

Standardul de cost pentru o persoană internată în spital este de aproape 30.000 de lei pe an, potrivit proiectului de HG care stabileşte standardele pentru serviciile oferite de unităţile subordonate autorităţilor locale, publicat pentru dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii (MS). Standardul de cost pentru serviciile de asistenţă medico-socială pe an este suportat 31% din bugetul de stat şi 69% din bugetul local. Beneficiarii serviciilor sunt persoane cu afecţiuni cronice care necesită permanent sau temporar supraveghere, îngrijire sau tratament. Unităţile medico-sociale sunt instituţii publice specializate aflate în subordinea administraţiei publice locale, se precizează în proiectul pentru aprobarea standardelor de cost “pentru unele servicii medicale şi activităţi de asistenţă medico-socială şi de mediatori sanitari rromi”. Standardul de cost pentru asistenţa medicală acordată în cabinetele medicale din unităţile de învăţământ este de 53 de lei pe an pentru fiecare beneficiar, iar standardul pentru cabinetele de medicină generală de 1.347 lei şi 1.579 lei pentru cabinetele stomatologice, potrivit aceluiaşi proiect de act normativ. Conform proiectului, standardele de cost stau la baza determinării necesarului de cheltuieli de funcţionare a unităţilor şi a cheltuielilor aferente drepturilor salariale ale persoanelor care prestează aceste activităţi. Standardul de cost reprezintă costul minin aferent cheltuielile anuale necesare furnizării serviciilor de asistenţă medicală. Potrivit proiectului, pentru a se asigura un minim de calitate a serviciilor şi activităţilor medicale prestate într-o unitate de asistenţă medico-sanitară, este nevoie de un medic la maximum 30 de paturi şi de o infirmieră la 20 de paturi pe tură. Într-o grădiniţă este nevoie de o asistentă medicală la 60-100 de copii, iar într-o unitate şcolară de un medic generalist la 2.000-2.500 de copii.