300.000 de euro pe an pentru protecţia lui Tony Blair

Marea Britanie alocă 300.000 de euro pe an pentru cheltuielile gărzilor de corp ale fostului premier Tony Blair, în condiţiile în care asigurarea protecţiei familiei regale şi a diplomaţilor a costat 1,8 milioane de euro în prima jumătate a anului. Conform unei anchete realizate de publicaţia britanică “Mail on Sunday”, ofiţerii din dispozitivul de protecţie al lui Tony Blair solicită numeroase deconturi, inclusiv pentru biscuiţi sau bomboane. Cheltuielile echipei de protecţie care îl însoţeşte pe Blair şi în călătoriile în străinătate ajung şi până la 6.000 de euro pe săptămână, iar costul anual este de aproape două ori mai mare decât cel alocat pentru protecţia lui Gordon Brown în ultimul an petrecut în funcţia de prim-ministru.

Tony Blair petrece perioade importante de timp în străinătate, în calitatea sa de emisar ONU pentru Orientul Mijlociu, dar şi pentru afaceri sau în vacanţe. Ofiţerii de poliţie l-au însoţit pe fostul premier laburist în primele luni ale anului 2010 în peste 21 de călătorii internaţionale, în ţări cum ar fi Emiratele Arabe Unite, Iordania, Liberia, China, Israel, Singapore, Malaysia şi SUA.

“Este corect ca serviciile de protecţie ale foştilor premieri să fie finanţate de contribuabil. Dar este cu siguranţă greşit, în special într-o perioadă de reduceri bugetare masive, să se cheltuiască sume atât de mari din banii publici pentru protecţia lor, în timp ce ei fac călătorii în întreaga lume, de multe ori destinate doar câştigului financiar personal. Este timpul ca foştii premieri aflaţi în această situaţie să facă o contribuţie din veniturile lor proprii considerabile pentru a-şi asigura costurile propriei securităţi”, a comentat parlamentarul conservator Richard Bacon, membru al Comisiei de buget din Camera Comunelor.