300.000 euro pentru recuperarea unor artefacte dacice

Guvernul va aloca aproape 300.000 euro pentru a recupera o brăţară plurispiralică din aur, două scuturi de fier şi 229 monede din aur şi argint de provenienţă dacică, scoase în mod ilegal din România şi recuperate de autorităţile germane. Ministrul Culturii, Kelemen Hunor, a solicitat, în şedinţa Guvernului, suplimentarea bugetului instituţiei cu circa 1,2 milioane lei, în vederea redobândirii pieselor şi reîntregirii patrimoniului culturii naţionale cu aceste artefacte dacice.

„Brăţara, scuturile şi monedele au fost identificate şi recuperate de autorităţile din Germania anul trecut, iar Guvernul are la dispoziţie un interval de un an - perioadă care expiră la 15 aprilie - pentru a-şi exprima dreptul de preempţiune în vederea redobândirii acestor artefacte”, au precizat sursele citate. Potrivit raportului de expertiză al Ministerului Culturii, brăţara din aur plurispiralică completează lotul celor 12 brăţări de aur dacice sustrase, dar recuperate şi aduse deja în ţară. Costul brăţării se ridică la aproximativ 62.000 euro, plus 4.000 euro reprezentând cheltuielile cu avocaţi şi notari. Pentru cele două scuturi de fier dacice, statul român va trebui să achite 45.000 de dolari, iar pentru cele 229 de monede va trebui să plătească aproximativ 182.000 euro. Dintre cele 229 monede, 27 sunt de aur tip Lysimachos sau pseudo-Lysimachos, 39 sunt kosoni de argint clasici, iar 163 sunt kosoni de argint „droueis”. Monedele de argint fac parte dintr-un lot de 2.700 monede, descoperit în decembrie 2003, iar monedele din aur dintr-un lot de 3.600 monede, descoperit în 1998, la Sarmizegetusa.