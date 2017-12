Municpiul Medgidia va beneficia de 7 milioane de euro, fonduri nerambursabile, pentru reabilitarea tramei stradale pe 31 de artere rutiere din oraş. Proiectul a fost depus încă din anul 2008 de Primăria Medgidia şi a trecut de toate etapele în vederea obţinerii finhanţării. Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 2, reabilitarea infrastructurii de drumuri. “În februarie 2009, am trecut într-o nouă etapă, primind documentele tehnice, după care atât Agenţia de Dezvoltare Regională Brăila cât şi Ministerul Dezvoltării au decis că este un proiect finanţabil. Proiectul de reabilitare a tramei stradale, prin POR, are o valoare de 7 milioane de euro plus TVA - 98% din fonduri sunt alocate de Uniunea Europeană, iar restul de 2% şi TVA-ul sunt suportate de bugetul local, cu menţiunea că TVA-ul se returnează către Consiliul Local”, a declarat primarul oraşului Medgidia, Marian Iordache. Medgidia este unul dintre puţinele oraşe din România care a obţinut fondurile necesare pentru un astfel de proiect, cele mai mari sume fiind atribuite prin Consiliile Judeţene, sau direct de către Ministerul de resort. În cadrul proiectului vor fi reabilitaţi 20,11 kilometri de străzi municipale. „Se reabilitează atât partea carosabilă, cât şi trotuarele. Practic se fac trotuare noi, din dale prefabricate, iar pe străzi se va scoate covorul asfaltic, care este complet deteriorat, urmând să fie turnate două straturi de asfalt”, a afirmat primarul Medgidiei. La licitaţia publică pentru atribuirea lucrărilor au participat 15 firme din România, dar la deschiderea de oferte care a avut loc, ieri, la sediul Primăriei Medgidia, s-au prezentat doar opt societăţi comerciale. „Vom desemna pe cel care va executa lucrările, urmând ca în cel mai scurt timp să demarăm lucrările, executantul având la dispoziţie 32 de luni pentru finalizarea acestui proiect. Sunt necesare materiale, dale, asfalt, borduri, existând posibilitatea de a fi procurate chiar din Medgidia, sau de la societăţi care au puncte de lucru în apropierea oraşului. Acest sistem este extrem de benefic, pentru că pune astfel în mişcare şi economia locală, oferind totodată şi locuri de muncă. Garanţia lucrării să fie de 5 ani, iar pentru unele străzi care nu fac parte din trama majoră, garanţia se extinde până la 10 ani”, a precizat Iordache. Potrivit edilului, prin realizarea acestui proiect, vor fi rezolvate, cel puţin pe perioada derulării lui, şi problemele privind locurile de muncă. Atât executantul lucrărilor, cât şi celelalte firme implicate în realizarea acestui proiect vor folosi forţa de muncă locală. Locuitorii oraşului sunt extrem de încântaţi că cele 31 de străzi vor fi reabilitate, apreciind totodată, faptul că se vor crea locuri de muncă.