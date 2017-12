33 de persoane reținute în dosarul evaziunii de 30 de milioane de euro

În urma celor 146 de descinderi efectuate de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, duminică dimineață, au fost reținute 33 de persoane. Dosarul instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București vizează infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu de aproape 30 de milioane de euro. Percheziţiile s-au desfăşurat pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Arad, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Vâlcea şi Vrancea, iar printre firmele vizate s-au numărat UTI, Strabag, Erbașu, Romsys și Total Network Solution. În urma descinderilor, polițiștii au ridicat documente financiar-contabile, facturi fiscale, suporturi financiare şi de stocare a datelor informatice, carduri bancare, dispozitive token şi digipass, folosite la tranzacţii bancare, 300.000 de lei, un pistol cu gaze şi alte patru arme de vânătoare deţinute fără autorizaţie. Anchetatorii susțin că, în perioada 2011-2014, reprezentanţii a peste 200 de societăţi comerciale ar fi creat circuite fictive pentru eludarea taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. De asemenea, prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost transferați aproximativ 100 de milioane de euro către persoanele în cauză, iar banii astfel obţinuţi ar fi fost reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive. Printre suspecții reținuți se numără și Florin Frățică, primarul independent din Bradu (Argeş), care, pe lângă o vilă impunătoare, mai deține o casă, un apartament, șase terenuri intravilane, 90 ha de pădure, dar și bijuterii în valoare de 120.000 de euro.

CONTRACTE Cele mai multe dintre firmele vizate de polițiști au în derulare zeci de contracte cu statul român. Astfel, compania Erbaşu a primit aproape 25 de milioane de euro pentru modernizarea cartierelor Militari, Drumul Taberei și a parcului Moghioroș. La acestea se mai adaugă și un contract de 42 de milioane de euro pentru reabilitarea drumurilor din nordul Bucureștiului. UTI Grup are la activ contractul pentru realizarea sistemului de sincronizare a semafoarelor din București și alte câteva orașe din țară, dar și de mentenanță a echipamentelor de pe Arena Națională. Cele mai bănoase afaceri ale UTI sunt, însă, cel pentru realizarea sistemului IT de depunere și emitere a actelor de stare civilă - 34 de milioane de euro, respectiv cel de modernizare a patinoarului „Mihai Flamaropol“ - 22 de milioane de euro. Firma Strabag are în palmares contractul pentru construcţia în concesiune a tronsonului de autostradă Comarnic - Braşov, dar și pasajul de cinci milioane de euro realizat în Oradea. Printre clienții Total Network Solution se numără Direcția Națională Anticorupție, Autoritatea Vămilor și chiar ANAF. Ultimul contract semnat cu Autoritatea Națională a Vămilor are o valoare de opt milioane de euro.