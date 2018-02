33% dintre firmele românești sunt morți-vii

Una din trei companii din România este zombie, adică are profitabilitate şi solvabilitate zero, iar într-o economie extrem de competitivă nu şi-ar avea locul, a declarat, miercuri, oficialul Coface Eugen Anicescu - „Plecând de la ce s-a întâmplat în Japonia în anii '90, când economia a trecut printr-o perioadă foarte lungă de stagnare, şi de la tipul de politici care s-au implementat la acel moment, cu finanţări foarte ieftine care s-au aruncat în permanenţă în economie, Coface s-a uitat cum au arătat atunci companiile din Japonia şi cum arată în acest moment companiile din zona euro. Noi le spunem zombie. Ce înseamnă? Sunt companii nelistate la bursă, care au o profitabilitate foarte mică, zero, şi, în acelaşi timp, au şi solvabilitate zero. În Franţa, numărul lor creşte, în Germania e stagnant, în Italia stabil, uşor în creştere, în Spania scade“. El a precizat că în Franţa a crescut numărul firmelor de gen pentru că ele s-au putut îndatora foarte uşor - „Asta face ca o companie care nu are o situaţie financiară foarte bună să poată să rămână în piaţă. Se îndatorează mai mult şi rămâne în joc. În Spania, trendul este invers. Oricum, dacă unei companii slăbite îi tot dai resurse, ea le va primi, va rămâne în piaţă. E un sac fără fund“. Evident, cifrele din România sunt mult mai triste decât cele din Franța, Italia, Spania și Germania - „Cam 35% dintre firme sunt zombie. În plus, multe alte companii nu au un bilanţ întru totul alb“.