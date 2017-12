Eforturile globale de luptă împotriva malariei au salvat 3,3 milioane de vieţi din 2000 până acum, reducând rata mortalităţii acestei boli cu 45%, iar în rândul copiilor sub 5 ani, cu 50%, a indicat Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Măsurile extinse de prevenire şi control privind malaria au ajutat la reducerea ratelor mortalităţii şi infectării cu parazitul transmis de ţânţari. Din cele 3,3 milioane de vieţi salvate, majoritatea au fost în cele zece ţări cu cele mai mari rate ale îmbolnăvirii şi în rândul copiilor sub vârsta de 5 ani, grupul cel mai afectat de această boală. Decesele în rândul copiilor au scăzut la mai puţin de 500.000 în 2012. În total, anul trecut s-au înregistrat circa 207 milioane de cazuri de malarie, care au dus la aproximativ 627.000 de decese, indică raportul, care include informaţii din 102 ţări afectate de boală. Comparativ, în 2010, cel mai recent an pentru care sunt valabile statistici, s-au înregistrat 219 milioane de cazuri şi 660.000 de decese.

Malaria este endemică în peste 100 de ţări din întreaga lume, însă poate fi prevenită prin utilizarea plaselor sau a sprayurilor împotriva ţânţarilor care poartă parazitul ce transmite boala. Parazitul care cauzează malaria ucide sute de mii de persoane pe an, în special bebeluşi, în cele mai sărace regiuni ale Africii subsahariene.