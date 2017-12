34 de grade C în Dobrogea. Vezi când!

Vremea se va încălzi brusc în următoarele zile, când vor fi temperaturi care vor atinge pragul caniculei, avertizează meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Doar miercuri, 15 iunie va mai ploua torențial în Dobrogea, iar de joi, 16 iunie, soarele puternic va înlocui ploile. Miercuri, maximele se vor încadra între 22 și 28 de grade Celsius, iar minimele între 16 și 20 de grade C. Joi, maxima zilei va ajunge la 30 de grade C. Vineri, 17 iunie, pe cer nu se va mai arăta niciun nor. Temperaturile maxime se vor situa între 25 și 34 de grade C, iar cele minime între 18 și 21 de grade C.