35 de constănțeni, prinși lucrând la negru

18:42:23 / 28 Ianuarie 2015

de stiu

Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către instituţia noastră că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, “petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe”. Prin „identificarea persoanei fizice”, Codul Civil (Cap. III, art. 82-110), stabileşte că principalele mijloace de identificare ale persoanei fizice sunt: numele, domiciliul si starea civila. Aceste date sunt cuprinse in cartea de identitate, mai putin datele de starea civila. În aceste condiţii, doar numele şi/sau o adresă de e-mail, care pot aparţine oricui, nu sunt de natură să complinească cerinţele minime legale privind identificarea unei persoane În ceea ce priveşte obligativitatea semnării petiţiei, această obligaţie rezidă din prevederile Constituţiei României, care la art. 51 prevede că „Cetăţenii au dreptul sa se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor”. Mai mult, în conformitate cu prevederile art. 1 din O.G.27/2002 „Prezenta ordonanta are ca obiect reglementarea modului de exercitare de catre cetateni a dreptului de a adresa autoritatilor si institutiilor publice petitii formulate in nume propriu”. Semnarea petiţilor se poate face atât olograf şi se pot comunica personal, prin poştă sau prin fax, cât şi electronic, cu condiţia respectării prevederilor Legii 455/2001 privind semnătura electronică, iar în acest ultim caz, petiţiile se pot comunica şi prin e-mail.