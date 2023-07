Astăzi, 30 iunie 2023, Casa de Asigurări de Sănătate Constanța a finalizat sesiunea de contractare a serviciilor medicale, medicamente și dispozitive medicale.

În urma acesteia, au fost încheiatecu 48 de contracte mai multe decât cele aflate în derulare până astăzi.

Pentru asigurarea accesului asiguraților la serviciile medicale, la medicamente și la dispozitive medicale, în anul 2023, se vor derula 1052 de contracte, din care pe domenii de asistență medicală exemplificăm:

-350 de contracte pentru asistența medicală primară din care 8 contracte cucentre de permanenta,

-235 de contracte pentru asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități clinice,

-169 de contracte pentru medicina dentară,

-88 de contracte cu furnizori de medicamente

- 45 de contracte pentru asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități paraclinice (laborator/radiologie imagistică/medicină nucleară/anatomie patologică,

-5 contracte pentru asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități paraclinice (acte adiționale încheiate de medicii de familie pentru ecografii)

-1 contract pentru asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități paraclinice (acte adiționale încheiate de medicii stomatologi)

-35 de contracte pentru asistența medicală spitalicească,

-34 de contracte pentru asistenţa medicală de medicină fizică şi de reabilitare în ambulatoriu,

-1 contract pentru furnizare de servicii de acupunctură

-76 decontracte cu furnizori de dispozitive medicale,

-9 contracte cu furnizori de transport neasistat

-4 contracte cu furnizori de servicii de recuperare-reabilitare, sanatorii

35 de spitale au încheiat contract cu CAS Constanța

Județul nostru se află printre primele județe din țară ca număr de spitale, atât publice, cât și private. Așa cum am precizat mai sus, ni s-au adresat pentru a încheia contract pentru furnizarea serviciilor medicale spitalicești35de unități sanitare cu paturi.Dintre acestea 11 unități sanitare sunt publice, iar 24 sunt private.Pentru spitalizare continuă au încheiat contracte 9 spitale private, iar 15 spitale au doar spitalizare de zi, a mai informat C AS Constanța.