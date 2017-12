36 de formații s-au înscris pentru ediția a 26-a a Trofeului „Telegraf”

08:09:42 / 21 Ianuarie 2017

Tragere la sorti

Turneaul este unul de succes pe plan local si de aceea se impun si unele masuri pentru imbunatatirea desfasurarii lui. O masura ar fi ca din grupe sa nu mai mearga mai departe,ca anul trecut,doar cate doua echipe,deoarece interesul luptei de calificare poate scade pe la mijlocul etapelor. O alta masura ar fi ca schimbarile de jucatori sa fie monitorizate,ele in prezent facandu-se in zeci de variante! Schimbarea sa se faca pe la centrul terenului,ca la handbal. Dar neaparat trebuie introdusa alcatuirea grupelor in baza unor capi de serie. Echipele vor fi cap de serie in urma calificarilor in anii precedenti in fazele finale,spre ex sferturi de finala in ultimii 5 ani astfel se vor evita intalniri preliminare in grupe intre favorite la fazele superioare sau chiar la trofeu