365 de zile de viață prin uși și ferestre

Un interesant proiect fotografic românesc se coace la foc lent în acest an. Este albumul de debut al fotografului Victor Răzvan Olaru (https://www.facebook.com/victor.răzvan.olaru). Un album ce ilustrează viața prin 365 de fotografii realizate pe parcursul unui an, cu o frecvență de o fotografie pe zi. Început la 1 ianuarie 2018, este un produs ce se distribuie printr-o campanie de crowdfunding, pe site-ul Indiegogo https://igg.me/at/3652018. Albumele sunt în ediție limitată, tirajul și prețul acestora fiind o joacă de numere, numerele reprezentând zilele, săptămânile sau lunile dintr-un an (de exemplu, o carte poștală are prețul de 12 dolari, iar albumele de colecție vor fi în număr de 365, numerotate și semnate). Suplimentar, fotografiile prezente în album vor face parte și dintr-o colecție de cărți poștale, editată în tiraj limitat de 12 cărți poștale, numerotate și certificate. Cărțile poștale corespund fiecăreia dintre cele 365 de fotografii din albumul foto și, spre deosebire de albumul foto, vor fi disponibile publicului spre achiziție anterior finalului anului 2018 (publicul putând, prin platforma Indiegogo, să aleagă cartea poștală corespunzătoare unei zile anume din 2018, de exemplu).