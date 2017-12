Anul trecut, băncile au acordat în medie 367 de credite ipotecare pe zi, în creştere faţă de 322, în 2009, potrivit datelor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI). Per total, în primele 11 luni din 2010, băncile au acordat peste 121.000 de credite ipotecare, cu 15.000 mai mult decât în 2009. Creşterea numărului de ipoteci s-a văzut şi într-un plus pe piaţa imobiliară, unde s-au făcut peste 523.000 de tranzacţii, faţă de 511.000 în intervalul ianuarie - noiembrie 2009. Potrivit ANCPI, 23% dintre tranzacţiile încheiate în primele 11 luni din 2010 au avut ca sursă de finanţare un credit ipotecar. Totuşi, creditele oferite nu au fost ieftine. Datele băncii centrale arată că dobânzile medii la împrumuturile noi în euro, destinate achiziţiei de locuinţe, au crescut la 5,05% pe an în octombrie 2010, de la 4,89% pe an în 2009. În aceeaşi perioadă, creditele în lei s-au ieftinit, dobânda ajungând la circa 10,08% pe an.