38 de grade C în Dobrogea

Soarele dogorește în continuare în România, iar aerul este aproape irespirabil! A fost încă o zi de foc, iar multe zone din țară continuă să fie sub cod galben de caniculă. Astăzi, de exemplu, vremea se va menţine călduroasă în cea mai mare parte a ţării, caniculară în zonele de câmpie şi podiş, unde şi indicele temperatură - umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor atinge frecvent 35 - 37 de grade C şi izolat 38 de grade C. Meteorologii spun că valul de căldură va persista şi în următoarele zile, iar instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată în special în nord-vestul, nordul ţării şi în zonele de munte. În Dobrogea, chiar dacă nu au fost emise avertizări de caniculă, tot va fi extrem de cald. Astăzi, maximele vor ajunge până la 35 de grade C, iar pe cer nu își va face apariția niciun nor. Mâine vom avea maxime cuprinse între 29 și 36 de grade C. Procesul de încălzire a vremii va culmina duminică, 26 iulie, când vor fi chiar și 38 de grade C.