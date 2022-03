4 accesorii parchet pentru pardoseala din lemn laminat

Pardoseala din lemn laminat este o alegere bună și pentru încăperile cu trafic intens, pentru că are o bună durabilitate. Parchetul laminat imită foarte bine alte timpuri de pardoseli și completează foarte bine decorul din casă dacă este combinat și cu accesoriile potrivite pentru acesta, care au rol practic și decorativ. Accesoriile sunt foarte importante pentru că ele pot ajuta în evitarea unor probleme cu ușurință, cum este de exemplu umiditatea, care poate deteriora pardoseala din lemn.

1. Plinte simple și decorative

Aceste accesorii sunt fixate cu ușurință cu sistemul de prindere și au rol în protejarea pereților de lovituri și umiditate, atunci când pardoseala este curățată sau aspirată. De asemenea, plintele pot avea canal ce permite ascunderea estetică a cablurilor. Acest lucru reprezintă un mare avantaj, deoarece cablurile vor trece prin spatele plintelor și se va evita trecerea firelor prin încăpere peste pardoseală.

Pentru a da un aspect frumos parchetului laminat și întregii încăperi, alege plintele potrivite de pe magazinul PlintaOnline.ro care are în colecția sa de materiale și plinte MDF, plinte polimer dur Videlit, plinte gresie, plinte din lemn, plinte simple, albe, decorative, plinte PVC canal cablu, dar și profile decorative, ca de exemplu: cornișe tavan, scafe tavan, brâuri decorative și profile bandă LED.

2. Colț interior și colț exterior plintă

Alte accesorii importante pentru plinte sunt colțurile exterioare care asigură continuitatea acestor elemente și acoperă golurile dintre perete și parchet. La montarea plintelor se folosesc mai multe colțuri interioare și exterioare, capete și elemente de îmbinare.

Atunci când se fixează plinta de perete, se pot utiliza cuie cu cap îngropat ori șuruburi placate cu zinc care nu ruginesc. De asemenea, plinta se fixează de perete cu un adeziv de prindere care umple și golurile. Adezivul se aplică pe spatele plintei, la anumite intervale regulate și sub forma unor picături. După aplicarea adezivului se împinge ferm plinta spre peretele plat și astfel se fixează acest accesoriu pur și simplu.

Uneori prinderea este atât de sigură încât nu mai este nevoie de alt element de fixare, desigur contează ca peretele să fie drept și bine finisat. Alegerea accesoriilor de prindere depinde de tipul peretelui, a plintei, a formei arcuirii.

3. Brâu decorativ și baghetă decorativă

Acest profil orientat orizontal este un accesoriu care asigură o continuitate estetică pentru pereții din încăpere. Poate fi realizat din polimer dur și are o rezistență bună în timp. Brâul decorativ se folosește în living, dormitor, dar și alte încăperi ale casei – baie, hol, bucătărie.

Bagheta decorativă pentru podea este de asemenea un element cu rol estetic și funcțional. Ea are un aspect clasic sau modern și se folosește la pardoseli din parchet laminat sau chiar din linoleum. Are o formă ușor curbată pentru a se îmbina cât mai bine cu pardoseala și peretele. Este destul de flexibilă și are o rezistență bună în timp. De regulă este realizată din polimer dur. Se poate folosi și pentru zone cu un nivel de umiditate mai ridicat și poate fi acoperită cu vopsea de dispersie și fără solvent.

4. Strat de bază

Acest strat va oferi pardoselii de tip parchet laminat o bază optimă. Avantajale oferite sunt următoarele:

Ajută la reducerea zgomotului ambiental și a zgomotului provocat de mers mai ales dacă acest strat are o grosime considerabilă, deci este un produs de calitate înaltă

Oferă rezistență ridicată la compresiune

Previne deteriorarea parchetului la sarcini mari

Asigură o compensare a denivelărilor minore

Acționează ca o barieră împotriva umidității

Facilitează instalarea orizontală, dreaptă și uniformă a pardoselii laminate

Oferă și confort în timpul mersului.

Înainte de a monta parchetul laminat, foarte important este să-l lași o perioadă de timp să se aclimatizeze, pentru a evita anumite probleme – deformarea și contracția parchetului pe viitor. Asta înseamnă să deschizi cutiile de parchet laminat, să așezi plăcile în formă de zăbrele și să lași laminatul să se adapteze la mediul interior al casei, la temperatura și umiditatea din încăperea unde va fi instalat.