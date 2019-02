4 februarie, Ziua Mondială de luptă împotriva cancerului

Marcarea mondială a acestei zile are scopul de a uni populaţia lumii în lupta împotriva cancerului, pentru a preveni această boala şi pentru a salva milioane de vieţi. Este parte a campaniei universale a luptei cu cancerul, potrivit Cartei de la Paris adoptată la Summitul Mondial împotriva Cancerului pentru Noul Mileniu, desfăşurat la 4 februarie 2000. Sloganul zilei, în 2019, este „Sunt și voi fi”.

2019 marchează lansarea campaniei care va dura 3 ani "I Am and I Will" - "Eu sunt și voi fi", un apel la acțiune și angajament. Reprezintă forța acțiunii individuale în influențarea viitorul.

Până în prezent au fost identificate 250 de tipuri de cancer, această boală fiind a doua cauză de deces la nivel mondial.

Anual, 8.2 milioane de oameni din întreaga lume mor din cauza cancerului, din care jumătate prematur, la vârste cuprinse între 30 şi 69 de ani, iar Ziua Mondială de luptă împotriva cancerului dă ocazia de a sublinia importanţa unei alianţe puternice între cercetători, profesionişti din domeniul sănătăţii, pacienţi, guverne, parteneri din industrie şi mass-media împotriva acestei boli.

Creşterea nivelului de educaţie şi al gradului de conştientizare în ceea ce priveşte cancerul pot duce la schimbări pozitive la nivelul individului, comunității şi al politicilor, astfel încât preocuparea pentru prevenirea, depistarea şi tratamentul cancerului să fie permanentă.

(stiri.tvr.ro)