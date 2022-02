4 lucruri pe care le poti face gratis pe internet

Lumea fascinanta a internetului iti ofera numeroase posibilitati de distractie, iar multe din acestea nici macar nu te costa nimic. Ai nevoie doar de o conexiune buna la internet si timpul tau liber poate fi petrecut intr-un mod placut, in orice zi si la orice ora. In acest articol vei afla patru lucruri pe care le poti face gratis pe interne si ramane doar sa alegi ce te atrage mai mult.

1. Filme si seriale gratis

Sunt nenumarate site-uri cu filme, seriale de succes si documentare, iar din ele poti alege exact ceea ce te intereseaza si pe cele care iti plac cel mai mult. Nu e neaparat nevoie de un abonament platit la Netflix sau alte servicii premium, fiindca acum poti accesa in mod legal si confortabil cateva site-uri cu filme de calitate, totul gratuit.

Surprinzator poate, dar Youtube este de asemenea o sursa interesanta de filme gratis. Fiind unul dintre cele mai accesate site-uri din mediul online, este firesc ca anumite studiouri cinematografice sa aleaga uploadarea unora din productiile sale pe aceasta platforma. In mod legal, aici poti viziona de exemplu numeroase filme produse de Paramount Pictures in mod gratuit.

2. Cursuri online

Daca ai o pasiune pe care vrei s-o aprofundezi sau un hobby de care doresti sa te ocupi exista o veste buna. In lumea virtuala sunt nenumarate platforme cu diferite cursuri online complet gratuite.

Platformele cu cursuri online sunt diversificate. Poti invata notiuni de design interior, diferite limbaje de programare, poti studia astrologia, poti citi noi retete delicioase si sa inveti sa gatesti – totul e la dispozitia ta. Testand mai multe cursuri gratuite e posibil chiar sa iti gasesti vocatia.

Daca esti suficient de perseverent si iti doresti cu adevarat sa progresezi intr-un anumit domeniu atunci cursurile online iti vor fi de mare ajutor. Internetul este plin de informatii ajutatoare, astfel ca vei gasi absolut tot ceea ce te intereseaza.

3. Jocuri de noroc gratis

Cei care indragesc riscul si distractia au la dispozitie platforme ale cazinourilor online, in cadrul carora vor gasi o oferta impresionanta de jocuri de noroc – de la celebrele sloturi (pacanele) si jocuri de masa precum blackjack si ruleta pana la jocuri cu dealeri live, table, loto, pariuri virtuale si multe altele.

Daca inainte trebuia sa risti bani din propriul buzunar pentru a te distra la jocurile de noroc, acum poti face acest lucru chiar si gratuit. Exista multe cazinouri pe internet care ofera jucatorilor bonusuri fara depunere, iar in acest articol poti gasi ultimele oferte lansate.

Prin intermediul unui bonus fara depunere nu doar ca te vei distra gratuit la cele mai tari jocuri de noroc online, insa cu putin noroc si inspiratie poti chiar sa obtii castiguri in bani reali in buzunarul tau, totul fara niciun risc financiar din partea ta. Astfel este usor de inteles de ce aceste bonusuri gratuite sunt atat de populare printre jucatorii romani pasionati de casino.

4. Jocuri video gratis

Unele din cele mai iubite activitati distractive online sunt jocurile video. Cele mai indragite jocuri au atras din ce in ce mai multi amatori de distractie, de toate varstele, de la adolescenti pana la adulti care sunt pasionati de aventura si incearca jocuri video noi sau unele celebre.

World of Tanks

World of Tanks este un joc video multiplayer creat de Wargaming, fiind preferatul celor care iubesc vehiculele de lupta, strategiile si jocul in echipa. Desi bazat pe gratuitate, azi sunt disponibile si diferite abonamente, conturi premium etc.

Daca inca nu ai incercat acest joc video, te vor distra tancurile din lumea intreaga, modul dinamic de joc si atractivitatea competitiei. Il poti juca gratuit, iar distractia e garantata.

Fortnite

Fortnite este unul din cele mai cunoscute jocuri video multiplayer, care a atras milioane de fani, inca din 2017. Battle Royale este un mod gratuit de joc, in care lupti pentru a ramane ultimul jucator in viata, iar atacul creaturilor periculoase trebuie combatut cu orice arme. Poti juca Fortnite pe dispozitive Playstation, dar exista si versiuni pentru iOS sau Android.

Dota 2

Dota 2 este un alt joc video multiplayer, considerat de multi jucatori online unul din cele mai bune din lume. Nici nu este de mirare ca Dota 2 are peste 7 milioane de jucatori de pe tot globul, care indragesc acest tip de distractie online.

Popularitatea jocului in echipa a devenit coplesitoare, iar azi exista competitii in care alaturi de prieteni ai parte de o distractie online deosebita.

O competitie de Dota 2 are loc intre doua echipe, ambele avand cinci jucatori. Fiecare echipa este formata din personaje, au o baza proprie, pe care au misiunea sa o protejeze.

Te poti identifica ca un anume personaj si ii imprimi caracteristici unice. Cand o echipa Dota 2 reuseste sa cucereasca baza celeilalte echipe, meciul se incheie.

League of Legends

Daca inca nu ai jucat gratis League of Legends, un multiplayer online gratuit, e momentul sa il incerci. Este unul din cele mai jucate jocuri online din lume, iubit de milioane de utilizatori. Jocul este foarte apreciat nu doar pentru dinamism si originalitate, cat si pentru modul in care te dezvolti ca si campion, in timp.

De la nivele de incepator, treptat capeti experienta, evoluezi, devii tot mai bun. Comunitatea celor care joaca League of Legends este in continua crestere, iar zi de zi se inscriu mii de noi jucatori.

Concluzii

Oricare din activitatile de mai sus le poti accesa gratuit de pe dispozitivele mobile sau calculator. Nu ai nevoie de investitii si cheltuieli, te poti distra de minune online cu totul gratis. Filme, jocuri de cazino, jocuri video, ai de unde alege.

Timpul liber dedicat distractiei este mult mai placut atunci cand il ocupi cu activitati care iti plac. Daca nu te poti vedea direct cu prietenii tai, o sesiune de jocuri online impreuna cu ei va consolida si mai mult prietenia voastra. Atmosfera dinamica a jocurilor de echipa te ajuta sa devii mai puternic si mai ambitios. Alege una din activitatile pe care le-am prezentat mai sus si cu siguranta nu te vei plictisi in fata calculatorului sau a mobilului.