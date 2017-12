Lungmetrajul „4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile\", de Cristian Mungiu, a fost inclus în topul 10 al celor mai bune filme ale anului 2008, realizat de „The New York Post”. Filmul distins în 2007 cu Palme d\'Or s-a clasat pe locul al nouălea în Topul 10 alcătuit de renumita publicaţie. Autorul articolului comentează că „4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile\" este o mostră a „artei cinematografice aşa cum ar trebui să fie, dar, de obicei, nu este\".

Pe primul loc în topul intitulat „They Were Great in \'08\" se află „In the City of Sylvia\", de Jose Luis Guerin, o coproducţie Spania/Franţa, acesta fiind urmat de „Wendy and Lucy\", de Kelly Reichardt. Pe locul al patrulea se află „Paranoid Park\", cel mai recent film al lui Gus Van Sant, urmat de „Momma\'s Man\", de Azazel Jacobs. Marele cîştigător al Festivalului de la Veneţia, „The Wrestler\", de Darren Aronofski, s-a clasat pe locul al şaptelea, înaintea peliculei „Mongol\", coproducţie Kazakhstan/Rusia. Topul este completat de „XXY\", de Lucia Puenzo, o coproducţie Argentina/Franţa/Spania. Autorul articolului, V. A. Musetto, apreciază că Mickey Rourke a fost actorul anului, în rolul din „The Wrestler\", în timp ce „Schimbul/Changeling\", cu Angelina Jolie, care spune povestea răpirii unui copil, a fost cea mai supraevaluată peliculă a anului.

Lungmetrajul lui Mungiu, care a fost premiat recent şi de Cercul Criticilor din New York, spune povestea a două studente căministe, desfăşurată într-o singură zi din anul 1987, cînd Găbiţa (Laura Vasiliu), cu ajutorul Otiliei (Anamaria Marinca), caută să facă un avort - ilegal la acea vreme. Povestea a devenit cunoscută în toată lumea şi, după ce a reuşit să obţină, la Cannes, trofeul suprem din partea unui juriu prezidat de Stephen Frears, în circa nouă luni, „4,3,2\" a obţinut numeroase premii internaţionale. Printre acestes se numără: FIPRESCI (Federaţia Internaţională a Presei Cinematografice) şi Premiul Educaţiei Naţionale din Franţa - tot la Festivalul de Film de la Cannes, FIPRESCI Grand Prix pentru cel mai bun film al anului 2007 - la Festivalul de Film de la San Sebastian, Hollywood Film Award, cel mai bun film şi cea mai bună actriţă (Anamaria Marinca) - la ediţia a 18-a a Festivalului Internaţional de Film de la Stockholm, cel mai bun film european şi cel mai bun regizor european al anului - European Film Academy 2007, premiul pentru cel mai bun film străin şi premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar (Vlad Ivanov) - Los Angeles Film Critics Association, cel mai bun film străin - Chicago Film Critics Awards, cel mai bun film al anului 2007 - Times and Sunday Times Critics, cel mai bun film străin - Toronto Film Critics Association, cel mai bun film al anului 2007 - Flemish Film Critics Association şi cel mai bun film străin - Asociaţia Naţională a Criticilor de Film din SUA, Pelicula de Aur pentru cel mai bun film străin care a rulat în cinematografele poloneze în 2007 şi cel mai bun film străin - Vancouver Film Critics.