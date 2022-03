4 Moduri de a va pregati acoperisul si jgheaburile pentru primavara

Pe masura ce vremea se incalzeste, este timpul sa va pregatiti acoperisul si jgheaburile pentru aversele de primavara. Zapada si gheata pot deteriora chiar si cel mai rezistent acoperis, ceea ce inseamna ca pot fi necesare o inspectie si unele reparatii.

O modalitate de a va inspecta acoperisul este sa-l priviti de la nivelul solului. Aveti o alta persoana la indemana si aveti grija cand va urcati pe acoperis pentru a indeparta obiectele mai mari, cum ar fi crengile si frunzele suflate de vant. Daca este necesar sa faceti reparatii acoperis, dar nu va simtiti confortabil sa o faceti sau daca polita de asigurare va interzice, apelati la ajutor profesional.

1. Indepartati orice obiect strain

Primul pas in pregatirea acoperisului pentru primavara este sa indepartati orice resturi pe care le puteti gasi. Betisoarele, ace de pin si alte materii vegetale vor infunda jgheaburile si stivele de ventilatie, cand vine vorba de orice modele de acoperisuri, provocand posibil deteriorarea apei, precum si acumularea in exces de umiditate in pod.

2. Verificati-va acoperisul pentru deteriorari

Inlocuiti orice tigla lipsa sau deteriorata. Sindrila care cade sau care pare neteda trebuie inlocuita. Tabloul rupt sau lipsa, care este materialul care acopera cosul de fum prin acoperis, necesita o atentie imediata. In caz contrar, apa de ploaie poate ajunge in locuri in care nu ar trebui sa poata ajunge. Stivele de ventilatie ajuta mansarda sa scape de umiditate, permitand partii superioare a casei sa „respire”. Daca dau semne de deteriorare, reparati-le cat mai curand posibil. Benzile de protectie impiedica umiditatea sa se strecoare sub materialele pentru acoperis si in casa dvs. Amintiti-va sa inlocuiti materialul putrezit si slabit cu o aplicare proaspata a unui mastic siliconic rezistent la intemperii.

3. Verificati-va mansarda pentru gauri

Din interiorul mansardei sau spatiului de acces, verificati daca exista semne de patrundere a apei sau a luminii naturale. Daca gasiti grinzi umede, apa care picura sau pete de apa statatoare, sunt sanse sa existe o scurgere care necesita atentie. Apa curge in jos, asa ca nu uitati sa verificati de-a lungul varfului acoperisului atunci cand cautati scurgeri. Cautati si scapati de peticele de mucegai din interiorul casei dvs. Acestea sunt probabil cauzate de acumularea excesiva de umiditate.

4. Remediati orice daune

Asigurati-va ca toate burlanele si jgheaburile sunt bine fixate. Gheata si zapada pot fi prea grele pentru unele jgheaburi si le vor slabi ancorele. Inlocuiti placile, sindrila, tablia lipsa. Astupati gaurile existente sau utilizati creta pentru a marca locatia lor si apelati un expert in acoperis pentru ajutor. Cu cat daunele sunt reparate mai devreme, cu atat mai devreme te vei odihni usor stiind ca casa ta va ramane in siguranta si uscata in timpul urmatoarei ploi de primavara.

Ingrijirea acoperisului si a jgheaburilor dumneavoastra cu o intretinere de baza a arcurilor va ajuta la prelungirea duratei de viata a acestora, economisind bani pe termen lung. Nu ezitati sa apelati la profesionisti si firme de incredere pentru orice de tip de reparatii ale acoperisului. Mesteri Locali va sta la dispozitie oricand!