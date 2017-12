4% - avansul preţurilor de consum în România

Fondul Monetar Internaţional (FMI) a revizuit în urcare estimarea aferentă anului 2010 privind creşterea medie anuală a preţurilor de consum din România, cu 0,4 puncte procentuale, la 4%, potrivit raportului World Economic Outlook. Pentru 2011, FMI anticipează un avans al preţurilor de 3,1%. Potrivit FMI, România va înregistra un deficit de cont curent de 5,5% atât în acest an, cât şi în 2011, uşor sub cel de 5,6% anticipat în raportul privind perspectivele economiei mondiale publicat în octombrie 2009. FMI a revizuit în scădere estimarea privind creşterea economică a României în acest an, de la 1,3%, la 0,8%, dar pentru 2011 anticipează un avans de 5,1%, cel mai rapid din Uniunea Europeană, se arată în raport. În Europa emergentă, regiune în care este inclusă şi România, perspectivele de creştere economică variază semnificativ, notează Fondul în raport. Astfel, unele ţări, precum Polonia, au rezistat relativ bine recesiunii mondiale, iar altele, precum Turcia, unde încrederea din piaţa internă şi-a revenit după şocul extern iniţial, se vor redresa mai rapid, ca urmare a revenirii fluxurilor de capital şi normalizării comerţului. În schimb, economii care înaintea crizei aveau creşteri economice nesustenabile, generatoare de deficite mari de cont curent, precum Bulgaria, Letonia şi Lituania, dar şi cele cu finanţe publice şi private vulnerabile, cum sunt România, Ungaria şi ţările baltice, îşi vor reveni mai lent, parţial ca urmare a numărului limitat de măsuri disponibile. FMI anticipează pentru acest an o creştere economică de 1,3% pe ansamblul Europei, urmată de un avans de 1,9% în 2011.