40 de milioane de euro, pentru siguranţa constănţenilor

INVESTIŢIE PE BANI PRIVAŢI Putem spune că problemele străzii Traian şi ale locuitorilor din zonă s-au rezolvat, având în vedere că investiţiile de peste 11 milioane de euro au făcut ca proiectul de stabilizare a malului falezei să se încheie cu succes. Investiţia de la Constanţa este cea mai mare de acest gen din România ultimilor 22 de ani. „Este o lucrare impresionantă. Lucrările de intervenţie de urgenţă au constat în ranforsarea structurii pe care excavaţia era cea mai descoperită, pentru a asigura siguranţa şi stabilitatea zonei. S-au realizat în acest scop 144 de piloţi de fundaţie cu diametrul de 1,5 metri, pe o adâncime de 30 de metri. S-au folosit 8.300 de metri cubi de beton, 1.300 de tone de armătură şi s-a montat o structură metalică de tip greu de 390 de tone, care asigură siguranţa şi stabilitatea zidului de sprijin spre strada Traian. Lucrarea propriu-zisă se întinde pe lungime de 80-85 de metri”, a declarat directorul tehnic al Harborside Imobiliare, Nicolae Boiangiu. Primarul Radu Mazăre a spus, la rândul său, că o astfel de investiţie nu ar fi putut fi realizată cu banii municipalităţii. „Cu această lucrare de 40 milioane de euro, locuitorii din împrejurimi pot sta liniştiţi să aştepte să se termine întreaga investiţie, adică birourile, hotelul şi centrul comercial. Au lucrat cei mai buni specialişti, s-au făcut eforturi foarte mari pentru ca zona să fie stabilă. Până acum, 40 de milioane de euro au fost investite doar pentru stabilizarea zonei. Noi, de la primărie, nu am fi avut niciodată aceşti bani să realizăm investiţia. Noi asfaltăm în oraş de 10 milioane de euro pe an. 40 de milioane de euro ar fi însemnat ca, timp de patru ani, să nu mai asfaltăm nimic şi să-i băgăm în pământ”, a declarat primarul Radu Mazăre.

TRAFIC REDESCHIS Primarul a făut referiri şi la nesfârşitele dispute şi comentarii legate de aceste lucrări, surparea malului, evacuarea străzii Traian etc. „Nu s-a înclinat niciun bloc, nimeni nu trebuie să îşi vândă apartamentele. Mă gândeam câţi cârcotaşi am întâlnit eu în aceşti 13 ani, care spuneau că vor cădea blocurile, că se va prăbuşi şoseaua, care au făcut plângeri penale, atât mie cât şi constructorilor. Dincolo de toate poveştile astea, important este că oamenii de aici au avut încredere că se va termina lucrarea de stabilizare. Vreau să le mulţumesc locuitorilor din zonă care au avut răbdare, să mulţumesc constructorilor şi investitorilor. Indiferent de ce se va întâmpla din punct de vedere natural, ploi, cutremure, nu vor mai fi probleme. Sper să reuşim să găsim banii pentru a face şi investiţia propriu-zisă, pentru că atunci se va da un plus de valoare zonei”, a spus Mazăre. În ceea ce priveşte traficul pe strada Traian, acesta va fi reluat în cel mult o săptămână. „Traficul va fi redeschis numai pentru maşinile sub 3,5 tone, pe două benzi de circulaţie”, a explicat primarul.