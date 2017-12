40% din companiile private au bugetat majorări salariale în 2011

Aproape 40% din companiile private au bugetat majorări salariale pentru 2011, creşterea medie fiind de 6,8%, după ce în acest an salariile din sectorul privat au crescut în medie cu 4,3%, potrivit studiului salarial şi de beneficii PayWell România, realizat de PricewaterhouseCoopers (PwC). Avansul salariilor din 2010 este cu 40% mai mic faţă de cel din 2009, când s-a situat la 7,2%. Totodată, aproape 70% dintre companiile participante la studiu fie au crescut până în prezent, fie intenţionează să crească salariile în 2010, în timp ce 30% nu intenţionează să majoreze salariile anul acesta sau nu au luat nicio decizie. \"Companiile au dat dovadă de o uniformitate remarcabilă în ceea ce priveşte politica salarială şi de beneficii anul acesta, ţinând cont de faptul că majorările salariale au variat între 2,9% în retail în medie şi 5,9% în industria IT. Aceasta subliniază faptul că firmele din România, indiferent de sectorul de activitate, rămân în continuare precaute în actualul context economic şi au menţinut un control strict asupra costurilor, îndeosebi asupra costurilor de personal. În ciuda faptului că anul acesta câteva sectoare economice au ieşit din recesiune şi au raportat ritmuri modeste de creştere, spre exemplu companiile care au o puternică activitate de export, firmele dau dovadă în continuare de pesimism în ceea ce priveşte perspectivele de redresare ale pieţei interne\", a declarat, într-un comunicat, şeful departamentului de consultanţă fiscală şi juridică din cadrul PwC, Peter de Ruiter. Potrivit datelor companiei de consultanţă şi audit, cele mai importante creşteri de salarii au fost realizate anul acesta în sectoarele IT (5,9%), farmaceutic (5,4%) şi producţie auto (4,9%), în timp ce la polul opus se află sectorul bancar (3%) şi retailul (2,9%). În studiul PwC se mai arată că în companiile private cu o cifră de afaceri de până la 50 milioane de euro şi în cele cu un număr mai mic de 500 de angajaţi se înregistrează cele mai ridicate niveluri salariale, respectiv 3.237 lei şi 4.109 lei brut. Pe de altă parte, într-o companie cu o cifră de afaceri de peste 300 de milioane de euro, nivelul salarial brut se ridică la 2.929 lei, iar în societăţile cu un număr de angajaţi ce variază între 501 şi 1.000 de persoane salariul brut se situează în jurul valorii de 2.377 lei. În funcţie de regiune, în medie, salariul brut din Bucureşti se ridică în 2010 la 4.039 lei, în timp ce în afara Bucureştiului media lunară a câştigului angajaţilor se ridică la 2.427 lei. \"Este o diferenţă mare, deoarece, în general, în Bucureşti sunt sediile companiilor, respectiv salariaţii cu funcţii de conducere, iar în afara Bucureştiului sunt centrele de producţie. Dacă ne referim la o diferenţă post la post, în Bucureşti salariile sunt mai mari în medie cu 20-30% decât în restul ţării\", a explicat, marţi, într-o conferinţă de presă, Horaţiu Cocheci, manager consultanţă în resurse umane la PwC. Legat de politica de acordare a bonusurilor variabile, studiul PwC arată un trend descrescător, în intervalul 2006-2009, al companiilor care au acordat astfel de avantaje salariaţilor, de la 93% dintre companii la 84%. În 2010, se înregistrează un uşor avans, astfel că 87% dintre societăţile private au ales să ofere angajaţilor aceste bonusuri.

În ceea ce priveşte beneficiile extra-salariale, studiul PayWell România 2010 arată că 60% dintre companiile din România acordă bonusuri fixe angajaţilor. Aceastea sunt oferite în principal cu ocazia sărbătorilor de iarnă, a Paştelui şi a sezonului vacanţelor. Bonusurile sunt oferite de obicei sub forma unor sume fixe, variind între 150-700 lei. De asemenea, cele mai multe companii aleg să acorde angajaţilor tichete de masă (89%), iar două treimi oferă angajaţilor beneficii pentru activităţi de socializare. \"Cele mai importante reduceri au fost operate la nivelul cadourilor pentru ocazii speciale sau pentru răcoritoare şi cafea. Angajatorii au înţeles să taie aceste beneficii şi să le întroducă în plata efectivă a salariaţilor\", a adăugat Cocheci. Legat de evoluţia salariilor în sectorul privat la nivelul anului 2011, studiul PwC arată că 42% dintre participanţii la studiul PayWell au bugetat o majorare salarială medie de 6,8%, cu 60% mai mare decât cea întregistrată anul acesta.

Studiul a fost realizat pe un eşantion de 150 de companii din nouă sectoare de activitate, având 140.000 de angajaţi şi peste 700 de posturi diferite.