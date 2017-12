40% dintre manageri mizează pe creşterea afacerilor

OPTIMISM Ponderea firmelor care mizează pe creşterea afacerilor în 2014 s-a majorat substanţial faţă de anul trecut, de la 25 la 40%, cele mai multe dintre ele estimând un avans moderat, cuprins între 1 şi 10%. Managerii sunt mai optimişti în ceea ce priveşte angajările şi evoluţia, potrivit unui studiu al Ernst & Young. Mai exact, 67% dintre respondenţi se aşteaptă să înregistreze o creştere modestă a cifrei de afaceri, de 1 - 10%, în vreme ce 19% mizează pe un avans de 10 - 20%, se arată în studiul „O nouă viziune a creşterii“, publicat ieri de EY România. Estimările privind creşterea profitului sunt, de asemenea, pozitive, în condiţiile în care 51% dintre manageri aşteaptă un plus de 1 - 10%, în timp ce 19% apreciază că profitul le va creşte sigur cu două cifre (10 - 20%). Doar 14% dintre respondenţi spun că profitul din 2014 va fi cu 20 - 30% mai mare decât cel din 2013. În privinţa echipei, 14% dintre manageri au declarat că intenţionează să crească numărul angajaţilor cu 10 - 30%. De asemenea, 37% estimează că vor menţine acelaşi număr de angajaţi, faţă de 56% în 2013. Totuşi, spre deosebire de 2013, când 55% dintre respondenţi spuneau că or să crească salariile (cu 5 - 10%), în acest an, doar 19% dintre angajatori au asemenea planuri. Studiul EY se bazează pe răspunsurile a 117 manageri de top, dintre care 52% provin din companii cu afaceri de peste 50 milioane euro anual.

CREDITUL BANCAR DUCE GREUL „Concentrarea asupra competitivităţii şi accesului la finanţare este prioritatea pentru 2014 şi 2015. De exemplu, în zona competitivităţii, efectele creşterii preţului energiei, în special la gaze, pot pune în discuţie eficienţa energetică a companiilor şi nivelul investiţiilor necesare. Pe de altă parte, accesul la finanţare, abilitatea de a diversifica sursele de venit şi optimizarea costului creditelor au devenit într-o mai mare măsură avantaje competitive. Drept urmare, orice strategie de business va trebui să le aibă în vedere“, spune oficialul EY România Bogdan Ion. Astfel, 22% dintre respondenţi spun că vor reduce costurile, în timp ce 32% vor creşte productivitatea pentru a face faţă provocărilor în mediul local de business. O noutate în 2014 este că managerii se concentrează tot mai mult pe cercetare şi dezvoltare; ponderea celor care consideră domeniul un factor competitiv a crescut de la 2 la 7%. Nu în ultimul rând, în 2014, principala strategie de finanţare a investiţiilor rămâne creditul bancar (49%). Urmează emisiunile de acţiuni (12%, în scădere de la 20% în 2013) şi, în premieră, fondurile europene (2%).