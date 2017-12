400 de caziere fiscale pe lună

Numărul cazierelor fiscale eliberate de finanţele constănţene în primele şapte luni ale acestui an este în scădere faţă de anul trecut. Datele transmise de Biroul de Gestiune Cazier Fiscal din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Constanţa (DGFP) indică un număr total de 2.774 caziere fiscale, media lunară de eliberare a cazierelor fiscale în acest an fiind de 396. Dacă vom compara media lunară din 2007 cu cea din 2008 constatăm o scădere aproximativă de 30 de caziere în acest an. Revenind la anul în curs, trebuie spus că 1.337 de caziere din cifra totală pe primele şapte luni au fost solicitate de persoane juridice, iar 1.437, de către persoane fizice. “De reţinut că, în acest an, taxa de eliberare pentru cazierele fiscale este unică, respectiv de 20 de lei, deci nu mai există regimul “normal” sau de “urgenţă” pentru obţinerea lor. Prin urmare eliberarea cazierelor fiscale se face pe loc”, a explicat şeful biroului GCF, Viorel Borună. Acest lucru este în avantajul solicitanţilor care îşi pot rezolva mai repede problemele legate de fiscalitate. Persoanele fizice şi juridice care au domiciliul în Constanţa pot solicita eliberarea cazierului de la Administraţia Finanţelor Publice Constanţa, iar cele care au domiciliul în judeţ şi persoanele juridice mijlocii se vor adresa DGFP pentru obţinerea acestui act. Cazierul fiscal este mijlocul de evidenţă şi urmărire a disciplinei financiare a contribuabililor, în scopul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, precum şi în scopul întăririi administrării impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. În cazierul fiscal se ţine evidenţa persoanelor fizice şi juridice, precum şi a asociaţilor, acţionarilor şi reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice care au săvîrşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale, precum şi de cele care privesc disciplina. Certificatul de cazier fiscal este valabil 15 zile de la data emiterii şi numai în scopul în care a fost eliberat. Actele necesare pentru obţinerea cazierului fiscal de către persoane fizice sînt următoarele: copie a cărţii de identitate a solicitantului, chitanţa prin care se dovedeşte plata taxei pentru cazier fiscal şi împuternicire de la un avocat sau procură de la un notar în situaţia în care solicitarea se face printr-un delegat. Pentru persoanele juridice, actele sînt: copie a statutului societăţii comerciale, copie a certificatului de înmatriculare, chitanţa care să ateste plata taxei pentru cazier fiscal, cerere tip, împuternicire de la avocat sau procură de la notar în situaţia în care solicitarea se face printr-un delegat.