400 de elevi au vizitat muzeele Constanţei

Aprox. 400 de elevi din comunele Deleni, Fântânele, Gârliciu, Oltina, Comana, Vulturu şi Mihail Kogălniceanu au luat parte, în weekend, la excursia organizată de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) prin programul educativ „Mergem la muzeu”. Copiii au fost, pe rând, la Delfinariu, Acvariu, Planetariu, la Microrezervaţia din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa şi la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa. Elevii au fost fascinaţi de animalele de la Microrezervaţie şi impresionaţi de exponatele de la Muzeul de Istorie. „Mi-au plăcut foarte mult peştii de la Acvariu. Am observat o varietate mai mare de peşti faţă de ultima dată când am fost la Acvariu, în urmă cu câţiva ani. Clădirea a fost modernizată şi acvariile arată diferit. Mi-ar plăcea să revin şi la Microrezervaţie să văd vieţuitoarele care locuiesc aici”, a spus Ana Paula Cojanu, elevă în clasa a VI-a la Şcoala cu clasele I-VIII Vulturu. Alături de cei aprox. 100 de elevi de la Vulturu au fost două cadre didactice care i-au supravegheat şi i-au îndrumat. „Programul CJC este binevenit, pentru că elevii din mediul rural nu au posibilităţi financiare să ajungă la obiectivele din oraş. Mulţi dintre elevii prezenţi au vizitat pentru prima dată Muzeul de Istorie, au fost fascinaţi de morminte şi au fost încântaţi de monedele vechi”, a declarat directorul Şcolii cu clasele I-VIII Vulturu, Maria Berbec. Programul CJC se derulează până pe 15 iunie şi vizează peste 5.000 de elevi din întregul judeţ, precum şi copiii din centrele de plasament din municipiul Constanţa, care au acces gratuit la cele cinci obiective turistice.