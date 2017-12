400 ha de pământ neproductiv, transformate în păşune

SPRIJIN DE LA UE Printre măsurile care vin în sprijinul fermierilor din întreg judeţul Constanţa, dar şi din întreaga ţară, se numără şi subvenţia la hectar acordată de Uniunea Europeană (UE). Printre cei care pot beneficia de acest ajutor sunt şi fermierii care au în proprietate păşune. Ajutorul se acordă în schimbul utilizării şi întreţinerii păşunii respective. Însă nu este o regulă ca doar agricultorii sau crescătorii de animale care au propria păşune să primească subvenţie UE. Fiecare primărie în parte poate pune la dispoziţie, în mod gratuit, teren pentru păşunat, condiţia fiind să existe solicitări de la fermierii de pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale. De partea cu acordarea subvenţiei se ocupă Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură (APIA). Fermierii trebuie să se adreseze instituţiei având acte care să facă dovada dreptului de utilizare a terenului respectiv, precum şi adeverinţe eliberate de un medic veterinar şi de la primărie pentru animalele pe care le deţin.

AJUTOR ÎN BAZA UNEI CERERI Primăria Dumbrăveni s-a gândit să vină în ajutorul fermierilor din comuna sa. Primarul Gheorghe Cenuşă spune că în acest an a transformat 400 de hectare de pământ neproductiv în păşune tocmai pentru a-i ajuta pe crescătorii de animale să-şi dezvolte afacerile. „Este primul an în care am acordat fermierilor păşuni. 10 gospodari de la noi din comună au solicitat păşuni, dar sper ca anul viitor să avem mai multe solicitări pentru că dispunem de teren suficient. Mai mult decât atât, la cele 400 de hectare de păşune existente vom adăuga încă o sută de hectare pentru că estimez că anul viitor vom avea multe cereri”, a declarat primarul. El a explicat că suprafeţele de teren s-au acordat în funcţie de numărul de animale al fiecărui crescător în parte. La baza calculului Primăriei au stat reglementările UE în vigoare, care prevăd că o vacă care echivalează cu şase oi, un cal sau 6 capre are nevoie de hectar de pământ pentru a i se asigura hrană suficientă într-un an. În acest an, subvenţia la hectar a fost stabilită la 119 euro. Începând din această lună şi până în 30 iunie 2013, fermierii vor primi ajutorul de la UE.