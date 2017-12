4.000 de jihadişti din SI au ajuns în Europa, printre refugiaţi

00:12:28 / 09 Septembrie 2015

mascarada cu" refugiati"

prosti astia din europa se mai ofera si voluntari era clar ca acest flux de refugiati dintr-o data in numar asa mare e o operatiune organizata si pusa la punct de catre "ei" finantarea e data prin niste ong-uri de fatada au invitat isis-ul in inima europei acum sa se astepte la nenorociri ............alt plan e de islamizarea europei pe termen mediul- lung, trebuia blocati si trimisi in desert undeva sau in emirate, qatar,bahrain