Concertul legendei vii a muzicii pop-folk din anii ‘70-’80, Demis Roussos, a adus, la Sala Palatului din Bucureşti, 4000 de spectatori. Timp de două ore, în seara de 4 decembrie, publicul a dansat şi a aplaudat la scenă deschisă. Aflat, pentru a treia oară, în România, artistul a deschis concertul cu piesa „Quand Je T’aime”. Solistul grec a cântat melodii din repertoriul propriu, dar şi piese internaţionale, printre care unele cu specific de Crăciun, alături de trupa sa. Publicul a vibrat la melodii precum „My Friend The Wind” sau „Zorba”. Pe aceeaşi scenă a mai cântat hit-uri precum „Forever and Ever”, „Goodbye, My Love, Goodbye”, „We Shall Dance”, „Lovely Lady of Arcadia”, „Rain and Tears”, „Musique (My Reason)”, „Love is” „Mammy Blue”, „Dinata Dinata”, „From Souvenirs To Souvenirs”. Deşi spectatorii l-au aplaudat îndelung şi aşteptau să se reîntoarcă pe scenă, Demis Roussos nu a răspuns la bis.