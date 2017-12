4.000 de spectatori la concertul lui Michael Bolton în România

Celebrul artist american Michael Bolton a concertat, duminică seară, pentru a treia oară în România. Evenimentul live a avut loc la Sala Palatului din Bucureşti şi a strîns aproximativ 4.000 de spectatori. Concertul a inclus toate hiturile cîntăreţului american, piese care se regăsesc pe cel mai recent material discografic al său, intitulat „The Very Best of Michael Bolton” şi care include toate hiturile. Michael Bolton şi-a încîntat fanii cu cele mai cunoscute piese ale sale, dar şi cu melodii din repertoriul lui Frank Sinatra. Participanţii au avut ocazia de a asculta live melodii consacrate, precum „How Am I Suppose to Live Without You”, „A Love So Beautiful”, „How Can We Be Lovers”, „When a Man Loves a Woman”, „Said I Loved You... But I Lied” şi „Can I Touch You Thouch You There”.

Spre încîntarea publicului feminin, artistul supranumit şi „trubadurul inimilor” a susţinut un dialog cu publicul, a dat mîna cu admiratoarele şi a primit flori. Gradul ridicat de romantism al artistului a fost evidenţiat şi de zecile de emisiuni televizate din ultima perioadă, care au avut ca scop, printre altele, alegerea celui mai frumos copil conceput pe muzica lui Michael Bolton.

Pe scena Sălii Palatului, Michael Bolton a ţinut să îi aducă un omagiu regretatului tenor Luciano Pavarotti. Cei doi au cîntat împreună în 1996, în cadrul concertului „Pavarotti and friends – together for the children of Bosnia.”

De-a lungul fabuloasei sale cariere, Michael Bolton a vîndut peste 53 milioane de albume şi single-uri şi a cîştigat două premii Grammy şi şase premii American Music. A compus piese pentru artişti consacraţi, precum Barbra Streisand, Kiss, Kenny Rogers, Kenny G., Cher, Peabo Bryson, Patti Labelle şi mulţi alţii. De asemenea, a scris piese în colaborare cu artişti ca Bob Dylan, BabyFace şi Diane Warren şi a cîntat alături de Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Ray Charles şi B.B. King. În 1993, Michael Bolton a pus bazele organizaţiei „The Michael Bolton Charities”. Asociaţia sa oferă asistenţă, educaţie şi adăpost copiilor şi femeilor sărace sau abuzate.