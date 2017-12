400.000 de hectare de păduri, distruse

Circa 400.000 ha de păduri, proprietate a persoanelor fizice sau juridice, au fost distruse, iar alte 100.000 ha sunt expuse distrugerii, se arată într-un comunicat al Federaţiei pentru Apărarea Pădurilor, care pune totul pe seama faptului că nu sunt respectate şi aplicate prevederile Legii 46/2008 - Codul Silvic - de către autorităţile care răspund de menţinerea integrităţii pădurilor. „Proprietarii pădurilor de până în 30 ha nu sunt sprijiniţi conform legii pentru asigurarea pazei şi a administrării pădurilor, ceea ce are ca efect expunerea la distrugere a peste 500.000 ha păduri private. Deşi situaţia distrugerii pădurilor a fost adusă la cunoştinţa autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, până în prezent nu s-a luat nicio măsură pentru salvarea şi refacerea acestor păduri. Mai mult, în ultima perioadă sunt iniţiative din partea instituţiilor autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură de a desfiinţa structuri ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva care asigură paza şi administrarea pădurilor particulare, mărindu-se astfel suprafaţa neadministrată de păduri şi expusă distrugerii”, se arată în comunicat. În 2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor a emis un Ordin al ministrului care ar fi trebuit să expliciteze aplicarea Codului Silvic în ceea ce priveşte autorizarea ocoalelor silvice pentru administrarea pădurilor. „Multe din ocoalele silvice ale Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, deşi respectă prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic, urmează să fie desfiinţate. Măsura are ca efect expunerea la distrugere a pădurilor particulare, care în prezent sunt în administrarea acestor ocoale silvice propuse pentru desfiinţare”, se arată în comunicat. Potrivit reprezentanţilor Ferderaţiei, fiecare ţară are un regim silvic propriu asupra pădurilor, care asigură menţinerea şi gospodărirea pădurilor în condiţiile ţării respective. În România, problema menţinerii şi gospodăririi pădurilor a fost soluţionată de-a lungul timpului prin înfiinţarea ocoalelor silvice. Pentru a se asigura paza pădurilor şi pentru a se evita distrugerea lor, pădurarii din ocoalele silvice au în gestiune pădurea, răspunzând material şi penal pentru fiecare arbore sustras ilegal din pădure. „Desfiinţarea ocoalelor silvice ale statului care administrează şi păduri private constituie o lovitură dată în primul rând pădurii, iar organizaţiile membre ale Federaţiei pentru Apărarea Pădurilor protestează cu fermitate la aplicarea Ordinului ilegal nr. 904/2010”, se mai arată în comunicat.