4.000.000 de români nu au văzut niciodată Marea Neagră

Trist, dar adevărat. Mai mult de patru milioane de români nu au ajuns niciodată la Marea Neagră, iar peste jumătate din populaţie nu a fost pe litoralul românesc în ultimii zece ani, un procentaj similar declarând că nu şi-a luat concediu de odihnă pe perioada verii în 2013, reiese dintr-un studiu IRES. Potrivit studiului realizat de IRES pe un eşantion de 1.473 de respondenţi, circa 22% dintre români nu au fost vreodată pe litoralul românesc, iar 37% spun că au fost înainte de anul 2000. În acelaşi timp, doar 14% dintre participanţi au afirmat că au fost la Marea Neagră anul trecut. O treime dintre cei chestionaţi au arătat că îşi vor lua concediu. Aproape jumătate dintre ei au, în acest an, între 21 şi 30 de zile de concediu, 22% au între 11 şi 20 de zile, 15% au mai puţin de 10 zile, iar 15% - peste 31 de zile. Circa 12% dintre respondenţii care au în acest an concediu şi-au luat deja zile libere. Mai mult de 1 din 5 români obişnuiesc să îşi ia concediu numai vara, 15% dintre ei împart perioada concediului atât vara, cât şi iarna, 12% nu ţin cont de anotimp atunci când îşi programează vacanţa, iar 4% îşi stabilesc concediul în funcţie de ofertele de vacanţă pe care le găsesc.

SERVICIILE ALL INCLUSIVE, PREFERATE Potrivit studiului, un procentaj mare, de 42% dintre cei chestionaţi, optează pentru sejururile all inclusive, iar dintre aceştia, 64% ar prefera ca vacanţele să fie în România. Dintre cei 31% care preferă sejururi all inclusive în străinătate, cei mai mulţi se îndreaptă spre Turcia (22%), Grecia (14%), Spania (12%). Gradul de satisfacţie faţă de serviciile hoteliere din România este unul moderat, mai puţin de jumătate declarându-se satisfăcuţi, 41% dintre respondenţi sunt destul de mulţumiţi, în timp ce doar 7% spun că sunt foarte mulţumiţi. Peste jumătate dintre respondenţi spun că anul trecut nu au fost plecaţi nicăieri pe perioada verii, 32% au rămas în România, iar 10% au fost plecaţi în străinătate. Dintre cei care au fost plecaţi în concediu anul trecut pe perioada verii (46%), o treime au fost la mare, un sfert au fost la munte, 16% au fost şi la mare, şi la munte, 16% au avut o vacanţă în care au vizitat oraşe şi locuri diferite, iar 13% au vizitat un oraş sau un loc anume.