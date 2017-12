42% dintre români ar vota cu PSD+UNPR+PC pentru PE

06:26:06 / 05 Februarie 2014

este normal

Este normal ca romanii sa voteze cu aceste formatiuni politice care ne-au umplut de fericire , de taxe , impozite , minciuna si ministri puscariabili . Procentul este inca modest si in urma cresterii nr de sacose , iubitii nostri politicieni din USL vor fi realesi si elita politicianista de teapa lui Mazare si americanul Nicusor Costica va ramane in continuare , pe veci la carma tarii . Nu uitati frati romani ca daca nu ne vine mintea la cap cel putin acum , pierdem orice sansa de a se schimba ceva in bine in Romania .