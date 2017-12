424 de lei, valoarea medie a şpăgii medicale în România

13:14:00 / 16 Decembrie 2013

doar un picut din experienta mea cu acesti spagari inumani

in Constanta,m-am dus la oftalmologie si cand i-am cerut sa-mi ia tensiunea,m-a trimis la cabinet privat;apoi m-a trimis la cei care mi-au pus diagnosticul...adica la Bucuresti,pentru o masurare de tensiune.Apoi,m-au trimis sa ma programez,era un singur medic si la ala puteam ajunge dupa 2saptamani..adica,poti.muri linistit,ca in spital,nu ai nicio sansa.Alo,Constanta!cand am fost la Bucuresti,rezidentii se bateau pe pacienti,care mai de care sa te intrebe cu ce problema te confrunti si sa faca in asa fel incat sa ajungi la profesorul universitar,care se uita la toti pacientii.Pai in C-ta,ma trimiteau la privat,ca de aia platesc in fiecare luna asigurare de sanatate.Rusine sa va fie!..Dragii mei,cel mai bun doctor in C-ta,e trenul spre Bucuresti...astia din C-ta vad numai bani in fata ochilor,plus ca unii,iti pun un diagnostic de-ti sta mintea-n loc,cand ajungi sa le spui medicilor din Bucuresti.Cretina de Savin o dadea pe mama afara din cabinet,"iesi afara",cand a indraznit sa-i spuna ca sangereaza prea tare,si ca nu mai poate sta asa.Ca sa faca apoi colonoscopie,dupa inca o luna si jumatate,ca atunci au programat-o,ca nenorocita aia de dr. nu putea sa o interneze si sa-i faca a doua zi colonoscopie,dar daca dr.nu a auzit ca e grav cand sangerezi,ca avea tumora doctoresa....ca sa nu-ti spun altfel.Anul aceste s-a operat soacra mea si asistenta sefa a zis asa:"1000dr,200anestezistul si mai sunt si eu"..pkus tratamentul platit,care ne-a costat o gramada de bani..