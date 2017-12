„4,3,2”, premiat de New York Film Critics Online

„4 luni, 3 săptămîni, şi 2 zile\", în regia lui Cristian Mungiu, a fost premiat la categoria „cel mai bun film străin\" din 2008, duminică, de New York Film Critics Online. Lungmetrajul lui Mungiu, care a fost premiat săptămîna trecută şi de Cercul Criticilor din New York (New York Film Critics Circle), a fost eligibil la categoria „cel mai bun film străin\" pentru că a fost lansat în Statele Unite abia în ianuarie 2008. Povestea a două studente căministe, desfăşurată într-o singură zi din anul 1987, cînd Găbiţa (Laura Vasiliu), cu ajutorul Otiliei (Anamaria Marinca), caută să facă un avort - ilegal la acea vreme, a devenit cunoscută în toată lumea. Astfel, după ce a reuşit să obţină la Cannes trofeul suprem din partea unui juriu prezidat de Stephen Frears, în circa nouă luni, „4,3,2\" a obţinut numeroase premii internaţionale, printre care se numără: FIPRESCI (Federaţia Internaţională a Presei Cinematografice) şi Premiul Educaţiei Naţionale din Franţa - tot la Festivalul de Film de la Cannes, FIPRESCI Grand Prix pentru cel mai bun film al anului 2007 - la Festivalul de Film de la San Sebastian. Alte distincţiii cu care a fost răsplătit acest film sînt: Hollywood Film Award, cel mai bun film şi cea mai bună actriţă (Anamaria Marinca) - la ediţia a 18-a a Festivalului Internaţional de Film de la Stockholm, cel mai bun film european şi cel mai bun regizor european al anului - European Film Academy 2007, premiul pentru cel mai bun film străin şi premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar (Vlad Ivanov) - Los Angeles Film Critics Association, cel mai bun film străin - Chicago Film Critics Awards, cel mai bun film al anului 2007 - Times and Sunday Times Critics, cel mai bun film străin - Toronto Film Critics Association, cel mai bun film al anului 2007 - Flemish Film Critics Association şi cel mai bun film străin - Asociaţia Naţională a Criticilor de Film din SUA, Pelicula de Aur pentru cel mai bun film străin care a rulat în cinematografele poloneze în 2007 şi cel mai bun film străin - Vancouver Film Critics.

De cealaltă parte, „Slumdog Millionaire\" a fost premiat, duminică, de New York Film Critics Online, la categoriile „cel mai bun film\", „cel mai bun regizor\", „cel mai bun scenariu\", „cea mai bună imagine\" şi „cea mai bună coloană sonoră\". Organizatorii - 27 de critici care activează online şi alţi doi prestigioşi critici din presa scrisă - l-au desemnat pe Sean Penn cel mai bun actor în rol principal, pentru „Milk\" şi i-au acordat lui Sally Hawkins premiul pentru cea mai bună actriţă în rol principal, pentru „Happy-Go-Lucky\".

Totodată, Heath Ledger a cîştigat postum premiul pentru cel mai bun rol secundar masculin, pentru „The Dark Knight\", în timp ce Penelope Cruz a fost premiată la categoria „cel mai bun rol secundar feminin\", pentru „Vicki Cristina Barcelona\". De asemenea, „Man on a Wire\", un film despre francezul care a traversat pe sîrmă distanţa dintre turnurile gemene din New York, în 1974, a fost desemnat cel mai bun documentar, iar „Wall-E\" a cîştigat premiul pentru cel mai bun film de animaţie pe 2008.