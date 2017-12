„4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile\" a fost clasat în topul celor mai bune zece filme ale lui 2008, realizat de criticul Anthony Lane de la revista „The New Yorker”, filmul lui Mungiu fiind lansat în Statele Unite în luna ianuarie a acestui an. Potrivit blogului lui Anthony Lane de pe site-ul „The New Yorker”, printre filmele anului 2008 care vor rezista trecerii timpului se numără, pe lîngă „4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile\", „Orfelinatul/ El Orfanato\" de Juan Antonio Bayona şi „De partea cealaltă\" de Fatih Akin, care, asemenea peliculei „4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile\", este prezentat ca fiind „răscolitor şi plin de vigoare\". Pe listă mai sînt prezente cel mai recent film al lui Darren Aronofski, „The Wrestler\" şi pelicula de animaţie \"Wall-E\".

Filmul „4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile\", de Cristian Mungiu, este primul film românesc care a cîştigat premiul Palme d\'Or, acordat la ediţia de anul trecut a Festivalului de film de la Cannes. Povestea a două studente căministe, desfăşurată într-o singură zi din anul 1987, cînd Găbiţa (Laura Vasiliu), cu ajutorul Otiliei (Anamaria Marinca), caută să facă un avort – ilegal la acea vreme, a devenit cunoscută în toată lumea. Astfel, după ce a reuşit să obţină la Cannes trofeul suprem din partea unui juriu prezidat de Stephen Frears, în circa nouă luni, „4,3,2\" a obţinut, potrivit Mobra Films, mai multe premii internaţionale, printre care: premiul FIPRESCI (Federaţia Internaţională a Presei Cinematografice) şi Premiul Educaţiei Naţionale din Franţa - tot la Festivalul de Film de la Cannes, FIPRESCI Grand Prix pentru cel mai bun film al anului 2007 - la Festivalul de Film de la San Sebastian, Hollywood Film Award, cel mai bun film şi cea mai bună actriţă (Anamaria Marinca) - la ediţia a 18-a a Festivalului Internaţional de Film de la Stockholm. Din rîndul distincţiilor obţinute mai fac parte: cel mai bun film european şi cel mai bun regizor european al anului - European Film Academy 2007, premiul pentru cel mai bun film străin şi premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar (Vlad Ivanov) - Los Angeles Film Critics Association, cel mai bun film străin - Chicago Film Critics Awards, cel mai bun film al anului 2007 - Times and Sunday Times Critics, cel mai bun film străin - Toronto Film Critics Association, cel mai bun film al anului 2007 - Flemish Film Critics Association şi cel mai bun film străin - Asociaţia Naţională a Criticilor de Film din SUA, Pelicula de Aur pentru cel mai bun film străin care a rulat în cinematografele poloneze în 2007 şi cel mai bun film străin - Vancouver Film Critics.

În România, „4,3,2\" - care îi mai are în distribuţie şi pe Vlad Ivanov, Luminiţa Gheorghiu, Alex Potoceanu, Liliana Mocanu, Tania Popa - a primit o diplomă de excelenţă din partea Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L Caragiale\", la Festivalul CineMaIubit şi premiul Zilele Filmului Românesc, la TIFF 2007.