Filmul lui Cristian Mungiu, cîştigător al premiului Palme d\'Or la Cannes şi nominalizat la Globurile de Aur, nu a fost inclus de membrii Academiei Americane de Film pe lista lungă a nominalizărilor la Oscarul pentru film străin. Cele nouă filme selecţionate sînt: „The Counterfeiters” de Stefan Ruzowitzky, Austria, „The Year My Parents Went on Vacation” de Cao Hamburger, Brazilia, „Days of Darkness” de Denys Arcand, Canada, „Beaufort” de Joseph Cedar, Israel, „The Unknown” de Giuseppe Tornatore, Italia, „Mongol” de Sergei Bodrov, Kazahstan, „Katyn” de Andrzej Wajda, Polonia, „12” Nikita Mihalkov, Rusia, „The Trap” de Srdjan Golubovic, Serbia.

Un comitet format din membri ai Academiei americane de film va alege cele cinci filme finaliste. Nominalizările la premiile Oscar vor fi anunţate pe 22 ianuarie, iar ceremonia de înmînare a prestigioaselor distincţii va avea loc pe 24 februarie.

După ce a reuşit să obţină la Cannes trofeul suprem din partea unui juriu prezidat de Stephen Frears, în circa opt luni, „4,3,2\" a obţinut, potrivit Mobra Films, alte 14 premii internaţionale. Cristian Mungiu mai deţine şi performanţa de a fi primul regizor român al cărui film a primit o nominalizare la premiul Globul de Aur pentru cel mai bun film străin.

Publicaţia „La Weekly” critică lipsa „4,3,2\" dintre nominalizările la Oscar

Publicaţia americană „La Weekly” critică, într-un articol din ediţia din 15 ianuarie, sub titlul „Cum spui Scandalul Oscarurilor în limba română?\", faptul că filmul lui Cristian Mungiu nu a fost nominalizat la Oscar. Sub titlul „How Do You Say Oscar Scandal in Romanian?\", cunoscutul critic de film de la LA Weekly, Scott Foundas, îşi arată indignarea faţă de faptul că „4,3,2\" nu a intrat pe lista lungă a nominalizărilor la Oscarul pentru film străin. Articolul conţine o explicaţie exhaustivă despre procedura de selecţie, un impresionant istoric al adeziunii fără rezerve a criticilor din SUA faţă de filmul lui Mungiu şi un rechizitoriu extrem de aspru la adresa a ceea ce el numeşte „o zi care va rămîne în istoria premiilor Academiei drept infamă\", deoarece filmul străin cel mai apreciat al anului, al regizorului român Cristian Mungiu, nu se află pe lista de nominalizări pentru Oscar.

Articolul lui Foundas este, deocamdată, cel mai vast dintr-o serie de reacţii ale criticilor americani la comunicatul de presă al Academiei Americane de Film. Scott Foundas este criticul care a introdus filmul „4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile\" în cadrul ceremoniei decernării premiilor Asociaţiei Criticilor de Film din Los Angeles, ce a avut loc pe 12 ianuarie. Criticii din Los Angeles au considerat „4,3,2\" ca fiind „Cel mai bun film străin al anului\". La aceeaşi ceremonie, Vlad Ivanov a primit distincţia „Cel mai bun actor într-un rol secundar\".

Filmul lui Mungiu nu-şi încheie cariera la Oscaruri şi are şanse la premiile Cesar

Regizorul Cristian Mungiu a mărturisit că este dezamăgit că filmul său nu se regăseşte printre cele nouă care s-au calificat pentru a fi nominalizate la Oscarul pentru Cel mai bun film străin, „în principal pentru faptul că primirea grozavă din presa americană crease această aşteptare”. Totuşi, spune Mungiu, „dacă parcurgem lista filmelor reţinute, faţă de cea a filmelor nereţinute, constatăm că sîntem într-o companie foarte plăcută şi că votanţii pentru Oscarurile americane pentru film străin pur şi simplu preferă un alt tip de cinema”. Potrivit criticilor de film din România, cariera „glorioasă\" şi inedită în cinematografia românească a filmului lui Cristian Mungiu nu se încheie cu excluderea de pe lista scurtă a nominalizărilor la Oscarul pentru film străin, iar „4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile\" are şanse şi la premiile Cezar.