44,5 milioane de lei pentru apicultorii români

11:22:42 / 06 Ianuarie 2014

prostii

ft frumos ati creat iarasi un cimp de furat ptr hotii din apicultura gen codau de la apimed medgidia si ciprian de la apis tomitana din constanta Alo APIA dati banii si la apicultori cum ii dati la zootehnisti sau la agricultori ca sa nu ii mai poata dijmui sefii de asociatii stiti dv ca ciprian percepe si primeste 20 la suta de la fiecare apicultor care acceseaza PNA in afara de cotizatia aferenta sau stiti ca la apimed codau este mai subtil tu cumperi 10 familii de albine si te trezesti cu 15 pe factura 5 fiind ale lui fara sa investeasca nici un leu sau ca te obliga sa faci cumparaturi numai de la magazinul lui purcaru din medgidia fiind pe mana cu acesta alfel neluinduti in seama facturile motivind tot feluri de prostii M- ai are putin si ramane si sigurul sef de asociatie si singurul apicultor din ea cu 10 stupi ai lui ALO DNA STATI CU OCHI PE EI CA ASTIA NE FURA DE NE RUP