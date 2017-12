45 de asociaţii, avizate pentru debranşare

Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora. Pentru perioada 26 - 29 iunie 2012, 45 asociaţii de proprietari din Năvodari şi Constanţa sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de aproape 209.000 lei către SC RAJA SA. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele.

CONSTANŢA: Asociaţia de proprietari (AP) 294 bl. TCIF, str. Soveja,nr. 62A, debit (d) - 3506.77 lei; AP 746, bl. S6, bd. Al. Lăpuşneanu, nr. 183, d - 2532.93 lei; AP 126, bl. 4B, str. Viitorului, nr. 4, d - 4017.16 lei; AP bL. 1A, sc. A+B, str. Cişmelei, nr. 17, d - 2644.9 lei; AP 55, str. Nufărului, nr. 4, d - 3319.13 lei; AP bl. 21B, str. Nufărului, nr. 2, d - 2250.64 lei; AP.358, bd. Mamaia, nr. 272, d - 8835.51 lei; AP GM 56F, str. Ghe. Marinescu, nr. 56, d - 2851.16 lei; AP 352, str. Ghe. Marinescu, nr. 56, d - 19998.67 lei; AP 472, str. Ion Ursu, nr. 58A, d - 6508.83 lei; AP 475, str. Vârful cu Dor, nr. 26, d - 1863.65 lei; AP 243, al. Pelicanului, nr. 31, d – 4000; AP 696, al. Albatros, nr. 7, d - 2114.23 lei; AP Albatros 5, bl. D, al. Albatros, nr. 7, d - 1840.03 lei; AP 201, str. SOVEJA, nr. 80, d - 12890.24 lei; AP 799, str. Soveja, nr. 47, d - 2860.36 lei; AP C1, str. Egretei, nr. 1, d - 3537.98 lei.

NĂVODARI: AP P4, Pescăruşului, nr. 87, d - 2740.03 lei; AP P6, Pescăruşului, nr. 91, d - 3616.05 lei; AP 35 Est sc.D, Nuferilor, nr. 8, d - 3177.03 lei; AP P9, Pescăruşului, nr. 95, d - 3870.58 lei; AP 35 Est E, Delfinului, nr. 8, d - 2158.78 lei; AP A5, str. Albinelor, nr. 14, d - 4140.92 lei; AP bl. F4, str. Frunzelor, d - 3032.63 lei; AP E2C, str. Albinelor, d - 2621.43 lei; AP Materna, str. Albinelor, d - 2195.81 lei; AP 2E E2, sc. C, et. 4, d - 13264.13 lei AP G1, Cabanei, nr. 8, d - 5525.03 lei; AP G2, Cabanei, d - 3215.28 lei; AP G3, Cabanei, d - 2686.99 lei; AP M2A, Midiei, nr. 9, d - 6976.89 lei; AP B2C, şos. Constanţei, nr. 12, d - 1583.94 lei; AP T2 Taşaul, Taşaul, bl T2, d - 2096.99 lei; AP T7 Taşaul, Taşaul, bl T7, sc B, d - 3263.31 lei; AP T1A Taşaul, Taşaul, bl T1A, d - 3005.49 lei; AP bloc M3, Midiei, nr. 22, d - 4007.29 lei; AP bloc H7, şos. Constanţei, bl. H7, d - 17035.35 lei; AP 50 A, Şcolii 5 bl. 50A, d - 1549.04 lei; AP Midiei H6, Midiei, bl. H6, sc.A, d - 1507.21 lei; AP P3, sc. A, str. Pescăruşului, nr. 85, d - 1734.24 lei; AP P1 sc. A, str. Pescăruşului, nr. 83, d - 1825.89 lei; AP P1 sc. C, str. Pescăruşului, nr. 83, d - 1878.11 lei; AP 22 C Est, str. Meduzei, d - 1722.37 lei; AP nr. 12C, str. Răndunelelor, nr. 6, d - 1410.89 lei; AP \"Viitorul\" Mării, nr. 3, d - 4938.92 lei.