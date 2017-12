45 de lei, preţul biletelor la petrecerea aniversară „The Mission”

Renumita companie „The Mission” va sărbători, la sfîrşitul lunii martie, opt ani şi trei luni de existenţă, prilej cu care, pe data de 27 martie 2009, va avea loc, la Arenele Romane din capitală, în incinta unui cort încălzit, o megapetrecere cu invitaţi de renume din străinătate. Sven Vath, Andre Galluzzi, Jacek Sienkiewicz vor face show la acest eveniment special pentru iubitorii muzicii de club din România.

Preţul biletelor la acest eveniment este de 45 lei, în reţeaua naţională a magazinelor Diverta, la Studio Martin din Bucureşti şi prin comandă pe site-ul www.bilete.ro. Intrarea va fi de 70 lei, în seara evenimentului. Accesul persoanelor sub 18 ani este interzis.

Cel mai important invitat al serii va fi DJ-ul şi producătorul de origine germană Sven Vath, care a lansat, la începutul lunii noiembrie a anului trecut, o nouă compilaţie intitulată „Sound of the Ninth Season”. Sven nu este un simplu artist, pe parcursul carierei sale de aproape 20 de ani devenind un simbol al scenei muzicii electronice mondiale, o legendă vie şi un model pentru majoritatea producătorilor de succes din zilele noastre. După show-ul lui Sven Vath din România, în deschiderea căruia vor mixa Andre Galluzzi şi Jacek Sienkiewicz, aniversarea „The Mission” va continua cu un after party oficial în clubul „Studio Martin”, unde va mixa Chris Tietjen, alături de DJ-ii români Livio, Pagal şi Rosario Internullo.