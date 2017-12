4,5 milioane euro pentru Constanţa turistică

SCHIMBARE DE ABORDARE Pentru cei care nu ştiu, un cui bătut în România cu fonduri europene necesită mii de ore de muncă pentru proiectare, avizare, parafare, adoptare, acceptare, verificare, şamd... Or, dacă pentru un cui ai nevoie de câteva luni de pregătire a „proiectului”, vă închipuiţi cam de ce este nevoie pentru un program integrat de câteva zeci de milioane de euro. Până mai ieri, dacă promotorul proiectului era o autoritate locală, în furcile caudine era introdusă şi „piedica politică”. Spre exemplu, guvernările portocalii au blocat mai multe proiecte ale Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), care vizau dezvoltarea judeţului pe trei axe: Constanţa turiştilor, Constanţa locuitorilor şi Constanţa investitorilor. Proiecte concrete, cu studii, etc, care s-au blocat. De ce? Nuanţe... politice... Ieri, s-a schimbat ceva şi am primit finanţare pentru două proiecte concrete din programul Constanţa turiştilor. La Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei, unde Constanţa a fost reprezentată de preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, numeroşi primari şi preşedinţi de Consilii Judeţene au fost invitaţi de ministrul Dezvoltării, Liviu Dragnea, la semnarea contractelor de finanţare pentru o parte din proiectele care zăceau în sertarele ministerului de pe vremea „celorlalţi”. „Este o zi foarte importantă pe care autorităţile locale şi-o doresc de foarte mulţi ani. Ca fost preşedinte de CJ, mi-am dorit să colaborez cu Ministerul Dezvoltării, dar nu am avut ocazia. Acum, culoarea politică nu mai reprezintă un avantaj. Cei care au documentaţiile finalizate primesc banii. Am vrut ca fiecare contract să fie semnat de mine faţă în faţă cu reprezentantul autorităţii locale”, a declarat Dragnea. „Cele două contracte de finanţare semnate azi cu preşedintele CJ Constanţa, Nicuşor Daniel Constantinescu, sunt în spiritul tuturor acţiunilor pe care autoritatea judeţeană le-a avut. Ei au fost mereu foarte determinaţi şi avansaţi în ceea ce priveşte fondurile europene”, a mai spus Dragnea.

ALT DELFINARIU Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a semnat, ieri, contractul de finanţare, în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, pentru proiectul „Creşterea atractivităţii turistice a Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa”. Pe înţelesul tuturor, este vorba despre proiectul de reabilitare şi extindere a Delfinariului din Constanţa. Cele 600 de locuri existente la Delfinariu s-au dovedit a fi insuficiente pentru numărul în creştere de vizitatori în ultimii ani. Ce aduce nou proiectul CJC? Un Delfinariu radical schimbat din punct de vedere arhitectural, cu 783 locuri noi, acoperit integral, astfel încât să permită o iluminare naturală, grupuri sanitare reabilitate şi un spaţiu de acces mult mai generos pentru public, un lift special hidraulic pentru persoanele cu dizabilităţi şi o instalaţie ventilaţie-climatizare nou-nouţă. Investiţia de aproximativ 3 milioane de euro va crea şi 16 noi locuri de muncă permanente. De toate aceste modificări ne vom bucura peste doi ani, când este estimată finalizarea proiectului. Până atunci, vedetele Delfinariului - Pei-Pei, Ni-Ni şi Chen-Chen - vor da spectacole în aceleaşi bazine: vara, în cel descoperit şi iarna, în cel acoperit. „În ultimii ani s-au făcut mai multe investiţii la Delfinariul din Constanţa, una dintre ele fiind în cei trei delfini pe care i-am adus cu greu din China. Acum nu facem decât să continuăm programul investiţional cu bani europeni, pentru a creşte gradul de atractivitate”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu.

CENTRU DE EXCELENŢĂ ÎN TURISM Al doilea proiect care a primit ieri undă verde, după semnarea contractului de finanţare, este „Centrul de Excelenţă în Turism şi Servicii “TOMIS”, în valoare de peste 1,3 milioane de euro. „Proiectul prevede readucerea la starea iniţială a unei clădiri vechi din Zona Peninsulară, pe care o vom transforma într-un centru de informare turistică. În această perioadă, în Zona Peninsulară sunt în derulare mai multe investiţii ale autorităţilor locale. Eu îi sfătuiesc pe privaţi să investească şi ei în peninsulă, pentru că, în cel mult doi ani, zona va deveni o a doua staţiune Mamaia. Numai că aici putem vorbi despre un regim de funcţionare de 12 luni, nu de doar trei luni pe an”, a spus Constantinescu. Peste doi ani, în clădirea refăcută cu bani europeni, va funcţiona o structură de sprijinire a afacerilor în turism, ceea ce va conduce la crearea de noi locuri de muncă. Aici, IMM-urile, ONG-urile, instituţiile şi agenţii economici cu activităţi de servicii în turism şi activităţi conexe vor găsi sprijinul necesar. Clădirea va fi practic refăcută, având în vedere că în prezent nu mai există din ea decât zidurile exterioare, şi va găzdui expoziţii, conferinţe şi seminarii pe teme de turism. Un alt program al CJC, „Constanţa locuitorilor”, va fi în atenţia autorităţilor locale şi centrale în perioada imediat următoare, când urmează să fie semnate contractele de finanţare pentru alte proiecte privind reabilitarea infrastructurii.