450 de pensionari vor pleca la... băi

Mii de pensionari vor pleca, în această lună, în staţiunile balneare din ţară pentru a-şi trata afecţiunile. Pentru luna august au fost distribuite judeţului nostru 450 de bilete de tratament, care trebuie revendicate până pe data de 7 august. Astfel, zeci de pensionari stau la coadă, în aceste zile, la ghişeele Casei Judeţene de Pensii Constanţa, pentru a-şi procura bilete de tratament. Aceasta este a opta serie din an, iar datele de plecare sunt 14 şi 15 august. Pensionarii aşteaptă cu nerăbdare să ajungă în staţiunile de la munte ori de la mare, în funcţie de cum sunt repartizaţi. Dacă unii pleacă de ani de zile la tratament şi sunt familiarizaţi cu sejururile terapeutice, alţii, deşi bolnavi, se gândesc că vor petrece prea mult timp departe de casă. „Sunt bolnavă de ani de zile. Am atât de multe afecţiuni că nici nu le mai ştiu numărul, iar pastile iau cu pumnul. Şi totuşi, este pentru prima oară când mă duc într-o staţiune. Am fost repartizată pentru staţiunea Băile Herculane şi, cu toate că abia aştept să ajung acolo pentru a-mi fi ameliorate suferinţele, mă gândesc că nu voi rezista 18 zile departe de familie”, a declarat o pensionară de 72 de ani, din Constanţa. Pentru un bătrân din Medgidia, în vârstă de 79 de ani, tratamentele din staţiunile balneare nu sunt deloc străine. „De câţiva ani mă duc în diverse staţiuni, împreună cu soţia. Ne simţim mult mai bine când ne întoarcem, ne încărcăm cu energie pentru întreg restul anului. Acum vom merge la Techirghiol şi abia aşteptăm împachetările cu nămol”, a precizat bătrânul.