45,17% - promovabilitate la Bac

Examenul de Bacalaureat continuă să fie o mare dezamăgire pentru sistemul românesc de învăţământ, procentul de promovabilitate fiind în continuă scădere. Dacă anul trecut, înainte de contestaţii, procentul de promovabilitate era de 44,47%, potrivit datelor Ministerului Educaţiei, la Bac-ul 2012, sesiunea de vară, promovabilitatea este de 43,04%, în scădere cu peste un procent. Nici la nivelul judeţului Constanţa lucrurile nu stau mai bine. Potrivit datelor Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, în judeţul nostru, promovabilitatea la Bacalaureat, înainte de contestaţii, este de 45,17%, în scădere faţă de anul trecut când, înainte de contestaţii, procentul de elevi reuşiţi a fost de 57,55%. Astfel, dacă anul trecut judeţul nostru se afla pe locul trei în ceea ce priveşte procentul de promovabilitate, anul acesta a ocupat abia locul 14.

ÎN JUDEŢUL CONSTANŢA, LA EXAMENUL DE BACALAUREAT AU FOST ÎNSCRIŞI 7.352 DE ELEVI, DIN CARE 7.002 S-AU PREZENTAT ÎN SĂLILE DE EXAMEN. DINTRE ACEŞTIA, 17 (0,24%) AU FOST ELIMINAŢI PENTRU CĂ AU ÎNCERCAT SĂ COPIEZE, IAR 3.822 (54,58%) NU AU LUAT MEDII DE TRECERE

Doar 3.163 de elevi au promovat bacalaureatul (45,17%). În rândul elevilor promovaţi, cele mai multe medii au fost între 6.00 şi 6.99 (1.072 - 38,89%). Pe locul următor se situează mediile cuprinse între 7.00 şi 7.99 (931 elevi - 29,43%), între 8.00 şi 8.99 (796 elevi - 25,16%) şi între 9.00 şi 9.99 (363 de candidaţi - 11,47%). Media la examenul de Bacalaureat este reprezentată de media aritmetică a notelor obţinute la probele scrise. Dacă pentru a promova o probă nota 5 este suficientă, pentru a promova Bacalaureatul, media trebuie să fie mai mare sau egală cu 6.

ELEV DE NOTA ZECE Din cei 3.163 de candidaţi promovaţi, unul singur a reuşit performanţa de a obţine media 10: Sorin Stratulat. Absolvent al clasei de ştiinţe sociale bilingv engleză/franceză a Liceului Teoretic „G. Călinescu” din Constanţa, el a dat examenul de Bacalaureat, probele scrise, la limba română, istorie şi geografie. „Examenul de bacalaureat mi s-a părut destul de uşor, accesibil. M-am pregătit pentru acesta, este adevărat, dar am avut timp să mă şi distrez. Ideea potrivit căreia media 10 se obţine numai dacă stai tot timpul şi înveţi este un stereotip, un clişeu mincinos. Dimpotrivă, cred că dacă stai tot timpul cu nasul în cărţi te tâmpeşti, la un moment dat”, a spus Stratulat. În ceea ce priveşte viitorul, el este decis să urmeze cursurile Facultăţii de Ştiinţe Politice din cadrul Şcolii Naţionale şi Studii Politice şi Administrative din Bucureşti. La nivel naţional, 67 de elevi au obţinut media generală 10. Printre candidaţii promovaţi se numără şi fiul primarului municipiului Constanţa, Radu Mazăre junior, absolvent al Liceului Internaţional de Informatică. În urma susţinerii probelor scrise, el a fost declarat reuşit, cu media generală 9,36. „Nu am avut emoţii. Am învăţat tot anul şi am fost pregătit”, a spus Radu Mazăre junior. Mulţumită notei obţinute, el s-a clasat pe locul cinci într-un clasament al candidaţilor de la Liceul Internaţional de Informatică. Pe viitor, Radu Mazăre junior îşi va continua studiile în Anglia, specializările vizate fiind Administrarea Afacerilor şi Drept internaţional în limba chineză.

PROMOVABILITATE SUTĂ LA SUTĂ Printre candidaţii cu cele mai bune rezultate se numără absolvenţii liceelor de top, care, la fel ca în anii precedenţi, au înregistrat rezultate deosebite, în ciuda prezenţei camerelor de luat vederi.

LA NIVEL JUDEŢEAN, COLEGIUL NAŢIONAL „MIRCEA CEL BĂTRÂN” ŞI LICEUL TEORETIC „TRAIAN”, AMBELE DIN MUNICIPIUL CONSTANŢA, AU REUŞIT PERFORMANŢA DE A AVEA PROMOVABILITATE DE 100%

Procente mari de promovabilitate mai au şi Liceul Teoretic „Ovidius” (98,79%), Liceul Teoretic „Lucian Blaga” (96,36%), Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria” (94,95%), Liceul Internaţional de Informatică (94,74%), Liceul „Callatis” Mangalia (94,38%), Liceul Teoretic „George Călinescu” (94,37%) şi Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” (93,75%).

PROMOVABILITATE ZERO La polul opus se situează Liceul Ucecom „Spiru Haret” Constanţa, unde, din cei 16 candidaţi care au susţinut Bacalaureatul, niciunul nu a promovat examenul, promovabilitatea fiind zero. Procente mici de promovabilitate s-au înregistrat şi la Grupul Şcolar „Carsium” Hârşova (1,43% - din cei 70 de candidaţi doar unul a promovat), la Grupul Şcolar Ostrov (2,20% - 91 de candidaţi, doi promovaţi), Colegiul Tehnic „Nicolae Titulescu” Medgidia (2,34% - din cei 128 de candidaţi doar trei au luat examenul), Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” (4,50% - din 111 elevi, cinci au promovat), Colegiul Dobrogea Castelu (5,45% - din 55 de candidaţi, trei au promovat), Grup Şcolar Topraisar (5,66% - din 53 de elevi, trei au luat examenul), Grupul Şcolar „Ion Podaru” din Ovidiu (5,79% - din 121 elevi doar şapte au promovat) şi Grup Şcolar Cogealac (7,35% - din 68 de elevi, cinci au luat bacalaureatul). Candidaţii nemulţumiţi de notele primite pot depune contestaţii astăzi, în intervalul 8.00 - 12.00. Acestea vor fi soluţionate în perioada 10-12 iulie, pe 13 iulie urmând să fie afişate rezultatele finale.

REACŢII Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a afirmat, ieri, după anunţarea rezultatelor examenului de Bacalaureat, că acestea dovedesc faptul că nu au fost luate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei dezastruoase din 2011, întrucât notele obţinute de candidaţi sunt similare cu cele de anul trecut. „Ar fi trebuit să fie făcute analize concrete la fiecare liceu şi pe aceste paliere să fi fost programate măsuri remediale concret stabilite, a căror aplicare să fie urmărită periodic. În schimb, ca urmare a rezultatelor de anul trecut, conducerea de la acea vreme a Ministerului a sancţionat elevul şi şcolile prin diminuarea cifrelor de şcolarizare”, a declarat Ecaterina Andronescu. Ea a adăugat că nu i se pare normal să fie sancţionaţi elevii şi părinţii, pentru că sancţiunea pe care autorităţile centrale le-o transmite, prin evaluările naţionale, este o sancţiune dată societăţii. Ministrul a precizat că nu se aşteaptă să fie făcute minuni într-un an, dar măsurile ce le va propune ministerul nu vor viza doar clasa a XII-a. „Aceste măsuri trebuie să vizeze pregătirea examenului de Bacalaureat începând cu intrarea în liceu. Măsuri remediale pentru aducerea la standardele impuse de nivelul liceului şi evident pe care le avem în standardele naţionale”, a adăugat demnitarul. Politica dusă de fostul ministru al Educaţiei Daniel Funeriu este condamnată şi de deputatul PSD Nicolae Bănicioiu, care se arată îngrijorat de rezultate examenului de Bacalaureat. „Aceste rezultate ar trebui să ducă la o discuţie serioasă asupra sistemului. Din păcate, Funeriu nu a avut decât un singur obiectiv ca ministru al Educaţiei: să arate că şeful său, Traian Băsescu, are dreptate atunci când jigneşte tinerii. Daniel Funeriu şi-a neglijat în totalitate responsabilitatea de a consolida sistemul de învăţământ în sensul în care acesta trebuie să îi ajute pe elevi să înveţe” a spus deputatul PSD.

REZULTATELE LA BAC, CONSECINŢELE „REFORMEI” PORTOCALII ÎN EDUCAŢIE La rândul său, deputatul PSD Carmen Moldovan a declarat că rezultatele iniţiale de la Bacalaureat exprimă esenţa „reformei” promovate de PDL: sancţionarea elevilor şi a şcolilor, în paralel cu continuarea subfinanţării sistemului educaţional. „Faptul că doi ani la rând se înregistrează astfel de rezultate, calificate fără excepţie în spaţiul public ca „dezastruoase”, arată un singur lucru: fostul ministru al Educaţiei Funeriu nu a luat măsurile necesare pentru a îndrepta situaţia de anul trecut”, a subliniat deputatul PSD. Carmen Moldovan consideră că în mandatul lui Daniel Funeriu a lipsit elementul de sprijin pentru elevi, singura măsură luată de fosta guvernare constând în introducerea camerelor de supraveghere în sălile de examen. „Guvernarea PDL a crezut că eficienţa şi calitatea sistemului de învăţământ pot creşte prin simpla introducere a unor camere de supraveghere în sălile de examen. Atât a făcut fosta guvernare în domeniul educaţiei, eludând complet responsabilitatea majoră pe care a avut-o nu doar pentru viitorul unor generaţii de elevi, ci al întregii societăţi”, consideră social-democrata.