4,6 miliarde de euro pe an pentru... sufletul pereche

Potrivit unui sondaj realizat de un institut francez, celibatarii francezi cheltuiesc 4,66 de miliarde de euro pe an pentru a-şi găsi sufletul pereche, bărbaţii fiind mai darnici decît femeile atunci cînd sînt în căutarea dragostei. Un celibatar francez cheltuieşte, în medie, 466 de euro pe an pentru a-şi găsi un partener, investind în tratamente de înfrumuseţare, restaurante, taxiuri etc. Bărbaţii cheltuiesc în medie 623 de euro, în timp ce femeile dau, în medie, 356 de euro.

Prima întîlnire costă în medie 59 de euro, dar suma creşte în funcţie de vîrstă: persoanele între 18 şi 24 de ani cheltuiesc, în medie, 50 de euro, faţă de 62 de euro cheltuiţi de cei cu vîrstă între 35 şi 49 de ani şi 85 de euro cheltuiţi de cei cu vîrsta între 50 şi 64 de ani. 85% dintre bărbaţi au declarat că îşi asumă toate cheltuielile la prima întîlnire. 92% dintre aceştia fac parte dintre cei cu vîrstă peste 25 de ani. 49% dintre respondenţi au declarat că cel mai eficient mod de a obţine o întîlnire sînt serile petrecute între celibatari. 40% dintre participanţii la studiu preferă site-urile de Internet pentru a obţine o întîlnire, în timp ce 11% preferă agenţiile matrimoniale sau anunţurile de la mica publicitate.